A-Level key below

B Abdulkarim B, C, EC; R Abid B*, C, M; AS Abu No Fal B, C, M; M Abubakr B, C, T*; LM Adams C**, MF**, M**, P*; PR Adams B, T, PY; J Addy B, F, PE*; PA Adesina BUS, LW, PE; MW Afzal B, C, M; HA Ahmed B, C**, M*; MZ Ahmed BUS, EL, EP+**, M; S Ahmed C, F, M; N Ahsan EP+, SA, HS; AM Ainley EP+, MF, M*, P; ML Ainley EL, HS, H; ZA Ajaj AB**; S Akhtar B, PY, SOC; S Akhtar E, EP+, PY; L Al-Mohammad B, C, EP+*, M; LR Alfs E**, EP+**, PY*; A Ali B*, C, H; F Ali BUS, EC, RS; F Ali C, M, PY; HZ Ali A**, M, PY; SA Ali B*, C, PY*; SA Ali B, SOC; SM Ali B, C, S; UI Ali C*, M**, P; GM Allatt M, MUS, MTEC; EOG Allen A**, E*, H**; EM Allott A, E, HS; ETA Alsop F, M*, P; UK Alvi B, C, PY; MH Amir C, PE, M; A Amjad LW, H, SOC; MA Anderson E, H*, M; J Anderson-Smith CS, M*, MTEC;

NE Andrew BUS*, C, EC; S Anjum B, C*, SOC; HJO Anstee B, E, RS; MS Anwar C, SOC; MK Anwar AS, SA, H; R Armani EC, E, PE; LA Armitage B, C*, M; A Arshad B*, C, M; EC Ascroft C, PE, M; B Asgari B, C, PY; MH Asim C, EC, M; I Aslam A, HS, SOC; MA Aslam B, C, PY**; Q Aslam B, C, AS**; RS Asquith B, C*, M*; GR Atherton EC, EL, PE*; JD Atkinson B, BUS, T; MT Ayers BUS, EC; TH Aykroyd A*, T, M; AM Azam B, C, H; AK Azam B, C, SOC*; R Azam EC, PY; QA Azizi B**, C**, M**, P*; VJD Bacabac BUS, LW, PY; HE Bachas Brook B*, C, F*; RS Baddock E*, DRA*, H; T Badze AS, HS, SOC; G Baggett A**, BUS, PY*; OE Bagley B*, C*, M*;

NE Bailey F, S**, M; BRS Bains B**, C**, M*; PRS Bains B**, C**, EP+**, M*; HL Baker E**, T*, H**; RPAR Bali B, C, E*; IG Bamford GOV; ND Bamford EC, LW, PY; AH Barker EL**, E, PY**; K Barker LW, H, SOC; NE Barker BUS*, MF*, M**, P*; EMJ Barnes EC*, EP+*, GOV*, H; SS Barnes BUS, EP+, HS; KA Barr HS, M, PY; FE Barrass GOV, H*, SOC*; KA Barron E, T, H; EM Barrow EL*, LW*, PY; JS Bartey EC**, H*, M**; LJ Bartholomew B, EC, PE; J Basic BUS*, EC, SOC; MC Bath F, H, MUS; WT Batty E**, DRA*, H*; AM Bayraktar EP+**, T**, LW*, H*; CJO Beal F, GL*, P; WJ Beardshall PE, M**, P*; HS Beaumont B, C, EL; J Beaumont BUS, EL, HS; TM Beaumont EC*, EP+, M*, P; AJ Beaver BUS*, EC, EL; FMG Bedford C*, MF*, M*, P; AF Begum S, M, PY;

M Begum B, C, PY; NR Bell B, C, PY; AK Bellas EL, HS*, PY; JF Bellwood EC*, H*, M*; OT Bellwood BUS**, EC**, M; D Bennett GOV**, H*, SOC**; JWJ Bennett E, LW, H; LE Bennett EL, PY, SOC; TD Bennett BUS, EC; CR Berry C, M*, P; FO Berry E, LW*, PY**; PL Berry B, E, H*; HJ Berzins A, B, C; FM Bevan E, EP+, GOV, RS; M Bibaj C, M, P; C Binns A*, RS, SOC; MO Bird A, B, C; RS Bismil E/EL, SA, HS; OM Blackburn B, C, P; FE Blenkin E/EL**, T*, RS**; S Bobat H*, M, PY*; LM Booth BUS, E/EL, LW; O Booth B**, C*, SOC*; RC Booth BUS, E, SOC; IP Boothman E, M*, MUS*; EM Boothroyd BUS, GOV, P;

EM Boothroyd B, E, H; PE Boothroyd EL, T, PY**; MJ Bottomley B, HS*, H; AA Boukhatem CS, M*, P; GM Boullier B, C, EP+**, RS; LM Boulton B*, C**, M**; IEB Bowen EP+*, GOV*, H**, RS*; AE Bowers BUS*, E, T**, H*; RW Boxall-Hunt PE; C Bradley B, C, M*; CR Bradley E/EL*, LW, Q, M; HL Braid C, T*, GL**, M; CL Bray EP+, LW, M; HR Brenchley EL, PY, RS; SG Brennan B**, C**, M*; AL Brettle A, E, DRA; LE Brewster B*, T*, GL**, M; OA Bridge B**, C*, M*, P**; A Brija SA, HS; HL Broadhead B, C, M; AM Brook C**, M**, P**; AR Brook E, T, H; GJ Brook C, M, P; HL Brook E/EL, AS*, LW; HJC Brook BUS, F*, S;

MC Brook B, C, P; CEA Brooke GOV, M, P; LM Brooke EL**, E, EP+*, H; BR Brooks C, M, P; TC Brooman A**, LW**, PY*; EW Brown B, CS, P; JC Brown EP+*, MF**, M**, P**; LE Brown B, C, PE*; TJ Brown B, F, RS; MJ Brownridge EC, PE*, H; EM Bruce B, PY, SOC; M Bryant EC*, GOV**, M*; CN Buck B, C, H; A Bull EL*, E, H; CF Bullett EL, E, H; MS Bundy A, B, PY*; FH Burley B, C, F; ML Burton EC, M, P; ME Butt B*, T*, M**; LM Byard BUS, F, SOC; EM Byram B, PE*, M*; LM Byram LW, PE, M; DD Byrne C**, M**, P**; JSG Cadman E, HS*, PE; BGL Caldwell B*, C*, PY*; AF Cammish C, E, H*; EJ Cape E, T, Q, GOV; JRC Capewell EC**, T*, M**; HJ Cappleman A, PE, PY; EM Carlton A**, B, PY; KL Carr F, S, PY; MR Carroll LW, M*, SOC; AJ Carsley A*, T, H;

SD Carter B, C, PE*; K Casey BUS, LW, H; HE Catling EC*, E, RS*; JC Catling B**, C*, M*, P*; NR Chambers EL*, T*, PY; R Chan A*, M**, MTEC; L Chapman E, PE, PY; BA Chappels E, H, RS; LV Charles B, BUS, E; SJ Charles E, H, PY; TL Charlesworth BUS, EL, M; J Charytoniuk BUS*, EL, T; H Chipchase LW, PY, SOC; YM Choudhury CS, M, P; MM Chowdhury E/EL, EP+, H, PY; EL Christie E**, EP+**, LW*, H*; EJ Clark E*, H*, RS; JM Clark E*, H**, SOC**; JA Clark B, BUS**, PE*; JM Clark T, HS*, GOV**; TWS Clark C, GL, M; AT Clarke A**, BUS, M; JP Clarke E, GOV, H; KC Clarke PY, RS, SOC; SD Clarke C**, S**, M**, P**; TJ Clarke BUS**, EC*, T*; BP Clarkson LW, H, PY; S Clarkson BUS*, EL*, LW; DJ Claughan T**, M, P*; JA Clegg EC, GL, H;

JK Clifford EC, PE*, GOV; EM Clowes BUS, E/EL, HS; IU Clowes C, F, PE; AM Cockburn A, GOV, SOC*; R Cockroft BUS, C, T; MK Collins A**, E**, H*; DL Conlan LW, H, PY; MR Conroy B*, C, M*; H Cook BUS, E/EL, DRA*; LV Cooper F, H, PY; AN Cosimini MF*, M**, P*; AR Cox F*, T*, S; ML Cox EL, PY, SOC; EM Coyne B*, C*, M*; JM Crabtree BUS, T, PE; TM Creasy EC*, H, M**; EC Cressey EC, M, P; EM Crookes B, C, EP+, M*; SL Crookes E*, S*, RS*; DD Crosland MF*, M**, P*; AR Cross A*, T, M; FW Crossley M, MUS, MTEC; OR Crossley E, LW, PY; T Crossley MF**, F*, S**, M**; C Crowther HS, H, PY; LE Crowther E, LW, PY; SB Cunningham B, T, PY; JM Curgenven M, MUS, RS; EM Curry DRA*, MUS; CL D’Ambrogio B, C, RS; DM Dalton M, PY; HC Daniel F, M*, P;

MJ Davenport BUS, P; DJ Davie C**, M**, P**; SL Davies AS, LW, PY; OM Davis B, E, H; CA Davison-Darby B, C, PY; KR Dawson B, C*, T; CC Day EL, PY, SOC; RK Day EP+**, H, M, RS*; D De Castro Brook B, C; JE Deakin A**, EP+*, M*, P; EI Dennis GOV, H, SOC; TJ Dewhurst C, T, PE; JDK Dhesi T, GL, H*; SK Dhillon C, H, PY; BJ Dickinson T*, PE*, GL; VL Dodd EL, E, PY; YL Dominey E, PY; JGM Donaldson B*, EP+, M, P; AR Douglas EL, E, F; KA Douglas E/EL, S*, M**; RJ Dowling E, EP+*, LW, H; S Driscoll M*, MUS, P; EG Dronsfield E*, F*, M; RJ Drummond A, C, M; RCE Dunning C, M, P; H Durr B, GOV, H; CJ Dyson CS, M*, P; DM Eastwood MF*, M**, P*; AL Edmondson B**, C**, T**; TN Edwards B, S*, SOC**; DC Elliott AS**, LW, PY; N Elliott GOV*, H, RS;

JM Ellis BUS*, EC, MF, M*; ME Ellis B, EL, E; R Ellis B, E*, PY; JR Emerson BUS, EC*, P; JR Emmett EC*, Q*, H*, M; JM England PE, S, M; ZE England E/EL, H, SOC*; JDT Everson BUS, CS, P; BS Fakhry-Darian C, CS, M*; JL Farnhill B, C, H; A Farouq B, C, PY*; AI Farquhar A**, B, GOV; BJ Featley PY, SOC; A Fedotova B, C, S; JL Finch HS, LW, SOC; AN Finney EC*, MF*, M*; T Fiorillo B*, C, M*; CP Firth A, SA, T; M Fisher B, HS*, M; CC Flaherty B*, C, EC; JL Fletcher B*, C, M*; MJ Fletcher HS, PY, SOC; HE Ford EL, LW, H; L Fortini BUS, F, LW; AJ Foster C*, M**, P*; C Foster B, BUS, PE*; DG Fox B, C*, EC; LJ Fox LW, PY, SOC; RA Fox BUS, LW, H; ER Frank EC, GOV, M; JK Fulcher B, C, M; EA Furlong CS**, MF**, M**, P**; EA Gabriel A, B, M; EM Gaines-Burrill C, H, M; NR Gale I*; BL Gallagher E/EL, F, H; NH Gallagher E, P; IM Galloway A, E, AS; L Ganatra C*, E**, S*, H**; A Gandy C, GL*, M; BHS Gardner C, E/EL, F; PE Garrard A**, E*, H*; ML Garside E, EP+, LW, GOV; SI Garwood CS*, M, P; JP Gawlyk B, T, M; DJ Gay BUS, LW, PY;

A Gee E, MUS, RS; CD Gelder SA, HS, PY; AE George B, EP+**, LW*, PY*; AE Gerrard EL, E, DRA*; CM Gibson B, C, T; SA Gilani C, EP+, MF, M*, P; NW Giles LW, GL, H; TD Giles EC**, E*, MF**, M**; L Gill B, C, EP+**, H; KT Gillespie EL**, T*, M*; AL Gilliland B**, E**, M*, PY*; RL Gledhill A*, AS, SOC; IJ Gomersall E, GOV*, H**, RS*; RA Gonzalez E, DRA*, S; MD Goode EC*, M*, P*; IA Goodier B, C, PY; LJ Gordon EC, LW, P; JJ Gost AS, LW; GI Goswami T**, H**, PY**; EG Gough C*, EC**, M*; M Grabon BUS*, EC*, M; AJ Grant H, M, P; HE Gray B**, C*, EP+**, M*; EC Greatbatch BUS, GOV, SOC; CL Green LW, PY, SOC; NV Green C, MF, M**; BM Green-Asquith B, H, RS; JW Greenwood EL, T*, GOV; MAJ Greenwood C*, MUS*, MTEC*;

NB Greenwood C, CS, M; PE Greenwood BUS, H, PY*; WJ Gregson BUS*, EC*, M; LP Griffin E, H, PY*; TH Grindrod BUS**, M, PY; JF Grizzell E, EP+, H, M; AR Gunduz B, EL, PY; EM Ha EC*, M*, PY**; PS Hadwen H, RS, SOC; N Hafeez HS, PY; S Hafeez E/EL, AS, SOC; B Hague E/EL, T, M; PW Hague M*, P**, PY**; BL Haigh B, C*, M; JL Haigh BUS, E; L Haigh E, EP+, S, M; BI Hakeem B, HS, SOC*; SJ Hall E, H, SOC; L Hama-Saleh EL, GOV, PY; OAFA Hamid B, C, PY; KI Hamilton-Adams B, C, T*; GA Hammersley EC*, T**, RS**; C Hankin E, LW*, M; L Hanna GOV*, H, RS; RL Hannah B, T, H; SJ Hannam C*, H, M*; A Haq E, SA, H; M Haq B*, C*, M*; L Hardcastle H*, RS*, SOC; GC Hardy BUS*, T*, PY*; CV Hargreaves B*, C*, EP+**, PY*;

TJ Harriott EL*, E*, EP+**, S; EJ Harris B, C, EP+*, M; JJ Harris E, H, PY*; LJ Harrison S, H, P; MMR Hartley T*, GOV*, H*; PC Hartop B*, C, T*; H Hasan EL, EP+*, LW, SOC; OJ Haseldine B, EL; DHK Hassan LW, PY, SOC; KJ Haworth C, T, GL; LA Hayward A**, PY, SOC; CE Haywood HS, LW, H; CWM Heagney EL, T, GL; CER Heeley A**, EP+**, M**, P**; PA Henderson CS**, MF**, M**, P*; J Henfrey T, GL, H; P Henson EL, HS, PY; AB Heppenstall B, C, EP+**, PY; LA Hepworth BUS, E, LW; SG Hewitt BUS, PE; TA Hey EC**, H, M**; AL Hickman LW, PE, RS; SC Hickman C*, M, P*; KE Hiley B, M, PY*; P Hillier B, H*, PY*; JA Hinchcliffe EP+*, LW, GOV*, H*; DM Hinchliffe T, H; TAS Hindle T, GL, M; BJ Hirst BUS*, EC*, LW*; MG Hirst A, E, HS; RN Hirst B, C, GL; CR Hives EL, H, SOC; HJ Hobson LW, Q, H, P; JT Holberry BUS*, LW*, H; CGI Holder E, EP+**, LW, H; GE Holgate C, M*, P*;

RPB Holgate E, DRA, H; CAS Holland GOV, RS, SOC*; ML Holland B*, C*, EP+**, PY*; MJ Holmes BUS, C, EC*; MK Holmes E*, GOV, H**; HJ Holsey B*, C**, M**; SL Hooker LW, PE, PY; J Hopkins B**, C**, EP+**, T**; ER Horbury B*, C*, EP+**, P; GE Horner B, C, H; C Horsfield T, MUS, PY; WA Horsfield F, T, S; DJ Horsley EP+, AS, HS, LW; JS Housecroft EC, H; LA Howarth B**, C**, M**; EV Howson A*, BUS, T; JL Hubbard E/EL, F, S; EAH Hughes C*, E*, G, M**; LC Hughes A**, T, M; MR Hughes E, F*, S; CN Humble BUS*, LW, PY; EJ Hunt H, PY, RS; PF Hunter B*, C, M; SA Hunter A, M, P; CJ Hurst T, M*, P; MJ Hush A*, C*, M*; AI Hussain B, C, PE; I Hussain E/EL, SA, HS; M Hussain AS, LW, PY; N Hussain EL, LW, RS; S Hussain B, GOV, SOC;

T Hussain B, M, PY; Z Hussain B, C, PY; Z Hussain B, C*, M**; MR Hutchinson A*, SA, SOC*; TM Hutchinson MF*, M**, P*; IJ Huxtable A*, E**, RS*; DC Ibberson SA*, HS*, PY; A Ibn-Nasar C, CS, M*; OMO Idowu B, C, GL; P Ilic T, PE*, M; HA Imran B, C, AS*; S Imtiaz B, C, F*; JJ Ingham BUS, H; OL Ingham B*, PE*, M; HC Ingle EL, PY*, SOC; LR Inman A*, M, P; A Iqbal E/EL, HS, PY; A Iqbal MF, M, P; SK Iqbal A, E, PY; SN Iqbal GOV, RS, SOC*; I Islam B, C, M; MW Islam CS, AS, LW; JE Jackson B, C; SD Jackson B, H, M; J Jadczak MF, M*, P; FL James B, PE*, PY*; WHT James EC, T, GOV; S Jan C, M, PY; H Javed CS, M*, P*; SG Jebson BUS, LW, MUS; CE Jeffreys B*, C**, M*; JS Jenkinson C*, MF*, M**, P**; DRT Jennings C*, M*, P; TM Jennings C, F, M, P; PK Jhinger C*, EP+**, MF**, M**, P*; HS Johal BUS*, EC, SA; J Johnson B, C, PE; KJ Johnson MF*, M*, P*; NA Johnson B, T*, PY;

LK Jones A**, E, EP+*, H; TF Joshi-Cale MF*, M**, P*; CA Jowett B, E, SOC; LAM Joyce EL, F*, H; JO Joynson BUS, PE, M; K Jozefowicz C, M, P; TAJ Kadiyo B*, C*, M*; H Kakel B, C, EC; EA Kamran B, C, M; GA Karczewska A**, E, H; GS Karczewski B, E*, LW; S Karim EC, AS, Q; AM Karkoszka EL**, EP+, F*, G*; MY Karolia B, C, EP+, PY*; A Kaur B, HS, PY; G Kaur BUS*, EL, EP+, RS; ARB Kay T, PY*, SOC*; SA Kayani C, MF, M*, P*; EG Kaye EC*, GOV, H*; SL Kaye E*, F, MUS*; WA Kedge M*, MUS, P; CG Kelly C, HS, PY; LPD Kelly CS, MUS*, MTEC*; MJ Kelly B, PY*, SOC; EC Kelly-O’Connor C, H; JA Kendrew EL*, H*, MUS, MTEC*; C Kennedy EC, H, M; EJ Kennedy BUS, T, PY; EJ Kennett G, LW, H; BV Kent B, HS, SOC*; MM Kenworthy BUS, F, T; JB Keogh BUS; MO Kerr B*, C*, M*; SM Kerry A, H, M; MS Khalid AS*, SA, LW; AA Khan B*, C*, M*; SA Khan EL, T, LW; SI Khan B, BUS, C;

ZJ Khan B*, C*, M*; H Khant C, M, P; LT Kinder E, GOV, SOC; RC King-Asata GOV, RS, SOC; J Kirby PE, PY; HM Kitchen B*, M, P; LG Kitchen A*, E, EP+; MP Kitchener B, EL, E; EC Kneale T, GOV, MTEC; BJ Knight EL*, E, PY*; D Knowles BUS, T, GL; A Kola B, PY, SOC; SY Kola C**, CS*, M**; T Kowacki C, EL, M; JS Kullar BUS*, EC, LW, Q; GM Kwiecien B, C, PY; C Kyle EP+, SA, T, GL; DKW Lacey BUS, GOV, PY; MB Lake BUS, S, H; IW Lally B, P, PY; SK Lally HS, LW, PY; RE Lambert B, C, M; F Lambrou BUS, EC*, F; OG Lane BUS**, EC*, H; CCJ Lang B*, C*, EP+**, M*; AL Langan EL, AS**, T; A Langley PY; WWM Lanne T, GL*, PY; R Latif CS, M, P; JC Lawrence EL, PE; AAR Lawton E, LW, H; FE Le Borgne B, C, M; CL Lee GOV**, MUS*, RS; BG Leedham A**, BUS*, EL;

HK Leek B, T*, H*; KS Leggett B, F, M; AS Leishman B, T, GL; SR Lewis B, E, PY; FP Littlewood E/EL, LW, PY; J Littlewood C, PE*, M; JR Littlewood BUS*, EC, T*; DA Llewellyn E; EN Lloyd A**, B**, C*; MS Loadman BUS**, EC, PY*; AA Lockwood BUS*, EC, LW; DR Lockwood BUS, EC*, LW; CJ Long MF, M*, P; SA Longton EL, E, LW; MB Lonsdale-Guest E, GOV*, SOC**; KE Lord EL, E, EP+**, RS; T Lowbridge B, C, M; AJ Lucas B, EC*, M; EMM Ludlam A**, C*, E*; BM Lunt EL, HS, PY; HJ Lynch C, MF, M; NF Mabbott EL, T, PY*; EA Maguinness B, C, PE*; MA Mahesh B*, C, PY**; A Mahmood B*, C, EC*;

LK Mainwaring-Parr E, H*, PY; M Majeed B, C, PY*; AA Mallya B**, C*, M*; LC Maltas E*, EP+**, GL, RS; GR Mann B*, C, H; A Mansoor B, C, PY**; W Mansoor EC, EL, SOC; VM Manyepe BUS, EC; BA Marlow BUS, EC*, EL*; A Maroof E, EP+, HS, SOC; CA Marples A*, B, M; CR Marriott-Thompson LW, H, PY; RA Marsden A, B, GL*; OJ Martin BUS, T, H; TB Martin S, H, RS; S Masood B, C*, EC; H Masued EC, LW, PE; EJ Mate C, M, P; EC Mather B*, C*, M; GF Mather A**, E/EL*, H; PV Mathew C, M, P; JC Matthews E, DRA, H; KR Matthews B, C, GL; VJA Matthews BUS*, C**, M**; SK Mattu B**, C**, M**; BJ Mawson EC, PE, PY; TS Maxwell-Whiteley B, PE*, GOV; OS Maz T*, M*, P*; MH Mazey B, P*; S Mazhar B, C, EP+, M; CM McAliskey B, C, M; KJD McCall E*, T*, H**; DJ McCrorie M, MUS, MTEC; SA McGee T, H, SOC; DL McGowan C, GL*, H; CL McGrath EC, T*, RS*; AW McKie LW, GOV, H*;

MI McLaughlin EL, PY, SOC; N McNamara BUS*, EL, H; MG McNulty RS, SOC; JL McPhie T, GL*, P; EC Meara BUS, E/EL, PY; AR Mehafdi B, C, HS; A Mehic A, BUS, PY; TA Melka C, M, P; JGM Mellor A*, E*, S; BJ Mercer C*, M*, P*; EV Meredith EL*, E, S, H; EK Merewood EL, LW, PY; T Miah B, LW, PY; AM Middleton A, E**, GOV; MW Milburn EL**, DRA*, F; HAC Milner BUS, EL, LW; KL Milnes E/EL, T, HS; CM Mitchell EL*, LW, PY*; NP Mitchell E, EP+**, GOV, H*; Y Mohamed B*, C, EC; NA Mohd Sham A*, B*, C; CZ Monkman E, EP+*, HS, H; JM Moor EC, LW, M; CL Moore EP+**, LW*, PY*, SOC*; WCF Moore EL, H; MG Moorhead C, T, S; EK Moran B, H, PY; MC Moran E, EP+*, MUS, RS; BR Morgan E/EL*, DRA**, SOC; IS Morgan B, EL, EP+, PY; SM Morrow-Lloyd T, LW, SOC; EJ Morton B*, C, EP+**, PY*; TM Moses A, M, PY; STE Moss F, GOV, PY; EJ Mould C*, M**, P; LM Mountain E, S*, H*; DF Munir B, BUS, C; M Munir B, C, H*; P Murape BUS*, EC, SA; CL Murphy M, P; MH Murtaza B, LW, SOC; A Mushtaq B, C, M;

H Mustafa B, C, E/EL; HR Myers BUS, T, H; NR Myers B, T, RS; SA Nail MF, F*, M*; MA Naim B, BUS, C; A Nasimulgani MF**, M**, P*; AF Nazir B, C, M; SJ Needham MF*, M**, P*; WC Neilson B, C, PY; K Nemukuyu B, C, T; LO Nevin E*, GOV**, H*; MJ Newell LW, PY, SOC; KO Newton EL*, E*, EP+*, PE*; SE Noble EL, T, P; RJ Nock B**, C*, PY**; JCJ Noel C, LW, GOV; HA North BUS, EC, PY; JS North B*, PE*, S, PY*; LR Nove B*, C*, LW*; M Nusair B, E, H; EM O’Connell EL*, LW, S*; NM O’Connell B, C, M; EL O’Dwyer E/EL*, LW, H; GM O’Leary EC**, F**, S**, M*; MM O’Neill B, C, EP+, PY**; MN O’Neill B, T, PY; WF Oakley EC, T, G; BL Oates EP+, PE*, H, M; RP Oldroyd A, B, C; EJ Ormerod A**, B, H; GE Orton MF**, M**, P*; RS Palit B**, C**, M*; AY Pandor B, PE*, PY; RK Panesar E, PY, SOC; BJ Parkes BUS*, EC, DRA; HLJ Parkin A, E, PY; JW Parkin MF, S, M*; UR Parkin EC, LW, M; HA Parkinson LW; EJ Parlett B**, C*, M*; EL Parry EL*, GOV, PY*; AY Patel MF*, M**, P*; A Patel EC*, H, PY; S Patel A*, B, RS; U Patel B, C, CS; JL Paterson BUS, EC, H;

MSR Paton-Moore A, M; JDS Paul C, M, PY; E Peace B, C, H; AB Pearson A**, EL, PY*; DW Pearson BUS, EC, LW; GJ Pearson BUS*, EL*, EP+, PY*; MA Peckett B*, C, PY; GAH Pegg A**, BUS*, PY**; EM Pennington E**, EP+**, H*, M**; SM Pervaz B, BUS*, C; AP Phillips PE, GL; SJ Phillips C**, M**, P**; EJD Philokyprou F*, S, H**; JL Pinch A, CS, H; OH Plotts MF, F, M; A Podkujko A**, PY*, SOC; KO Pogson A**, EC*, E/EL, EP+**; CJ Pollard A, EL, S; ME Pollick EC**, S**, H**, M*; MJ Potter M, MUS, P; JH Powers E*, EP+*, H; RC Prescott B, C, RS; SJ Preston T*, GOV**, M*; JC Priestley BUS, EC, T; BR Prince BUS, EC, M; EM Pringle E, LW*, M*; FJ Pritchard EP+*, T*, M, PY**; WJ Pullen B*, C, GL*; HA Pulman B, PE, M; BS Punglia BUS, EC, EP+, LW; ML Purdy B, C, EP+, M; EG Pyke B, PY, SOC; ZUI Qamar Ul Shoukat C, M, P; SA Quayoom B, C, EC; AJ Rackstraw C, M, P; EO Radcliffe B**, C*, M;

GA Radcliffe MF*, M**, P*; IC Radley LW, M*, P*; TJ Radley BUS**, EC*, M**; S Raheel A*, B, C; H Rahim B, BUS, C; EG Raine T*, PE*, PY*; AS Rajecki-Doyle MF**, H**, M**; A Ramazani PE, M, P; BM Ramsden B*, EP+*, GL*, M*; ME Randall B, DRA*, H; KK Rangoo C, F, M; M Rashid B, C, SOC; LZ Rasool EC*, E, LW; OJ Rath CS, M*, MUS; LA Raud B*, C, M, PY*; A Rauf PY*, RS, SOC*; Z Rauf BUS, LW, SOC; AK Rawlins E*, T*, H*; EJ Rawlinson A**, H, SOC; A Raza B*, C, EC*, EP+*; Z Raza A, H; S Razzaq EL, PY, SOC; ME Redfearn E, RS, SOC; TB Redfern-Nichols B*, C**, EP+, M**; GE Redman BUS, E, PY; H Rehman B, C, S; PJT Reilly A, GOV, H; K Riaz C, E, SOC; AL Richardson E, LW*, H; JT Richardson HS, PE, SOC; PH Richardson B*, C*, M; SLH Richmond-Wood C*, CS*, MF**, M**, P**; A Rickson E, SA, H; FB Riley EL*, EP+**, H, PY; CMJ Rimmer EC**, GOV**, H*, M*; IR Roberts EC*, T*, GOV**; OJ Roberts BUS, T, Q; WL Robertshaw B**, C**, T*; ER Robinson B, T*, PE**; R Robinson-Hine BUS, E, PY; EM Rodgers A**, BUS, S;

ML Rodgers EL, LW, PY**; LA Roebuck EL*, GOV, H; AM Rogers B, EC, PE*; EAJ Rogers BUS, EC, M*; EG Rogers EC, MF, M*; WI Rogers E, RS, SOC; N Rotshtein A*, B, C; AE Rounding A, EL; LT Rowe F, S, GOV; SJE Rowe B*, C*, PE**; EP Rowley B, M, P; HLG Saddler S, M*, P; F Saeed B, C, T*; I Saeed B*, C*, M; KK Sahota LW, H, PY; NK Sahota B, C, EP+, H; B Saleem B, C, PY; A Saleemi A, SA, H; FM Salvini E*, GOV*, H*; CR Sambrook E/EL, DRA, MUS; K Sami A, PY, RS; IE Samra B, C, M; LMG Sanderson A**, E*, PY; HS Sandhu B, C*, P; SK Sandhu B, C, M; MO Sanni C, EC*, M; Y Santos PY**, RS*, SOC*; JR Saunders BUS**, EC**, T*; E Saxton B**, C**, M**; CV Scarffe-Brookes E*, F*, PY*; AJ Scholes BUS, E, PY; DC Schoolar C, T*, GL*; AJ Scollick MF*, M**, P; RM Scott B, BUS, EP+*, PY; RB Scott EL, SA, T; WT Sedgwick MF*, M**, P*; A Senulis B, C, PY; BD Shackleton SA, T, H;

IM Shafi C, M, P; A Shafiq A, B, C; JA Shafique B, C, RS; UR Shahbaz B*, M*, PY; MD Shaiq B, C, PY*; S Shams A*, B, E; P Sharma B, C, EP+**, PY; RL Sharples B, C, EP+*, M; CJ Shaw B*, C*, PY*; FM Shaw C*, EP+*, MF*, M**; HJ Shaw B, C, H; KE Shaw HS, H, RS; S Shaw B, E, PY; EM Shepherd EL, AS, M; I Shepherd A**, C, M*; A Sheraz B, C, M; FSF Shoeeb AB, SA, HS, M; M Siddiqui EL, SA, S; BB Simms C**, M**, P**; ML Simons B, EL*, PY; JN Simpson SA*, HS*, SOC; MR Simpson A*, BUS, SOC; C Singleton LW, SOC; HL Skinner B**, C, EP+*, S; IM Sleney EC**, H, M*; AJ Smethurst E*, T, SOC; AL Smith B, EL, EP+**, PY; AJ Smith C**, EP+*, MF**, M**; CR Smith BUS, EL, LW*; EL Smith A, DRA, H; JA Smith B*, C*, M*; LA Smith C*, M*, PY; LJ Smith B, BUS, PY; SK Sohal B*, C, EP+, HS*; YMIAM Soliman BUS, M, PY; GS Somal B, C, PY*; L Southeran EC, F, LW; RK Speight LW*, GOV, M; AG Spencer C, F, M; IL Spencer A, H, SOC; KJ Spencer C, M, P; MC Spolverato H, M, PY; MA Squire C*, EC, M*; TR Sri Shanmugam C, M, P;

DP Stack T*, GL*, H; EK Stasieczek T, GL; HJ Steel B, H, M; AH Steele EL, E*, EP+*, RS; A Stephenson T*, GOV, H*; CO Steven B*, C*, EP+, H; BAJ Stevenson EC, M, P; L Stevenson B, EP+**, GOV, H*; HWM Stewart BUS, EC, PE; WKJ Stewart C*, M*, P; LE Stocks BUS, EL, PE*; OP Stone AS, LW, PY; AE Stow LW, SOC; ER Stowell EC, EL*, E; AW Straw C**, M*, P**; A Stringer B, C, EP+, S*; NJ Stubbs MF*, M**, P*; AV Stylianou BUS*, EC, SOC; AA Sugarman A**, B*, T*; SJ Summers T, LW, H; SD Sunter BUS, EC, EL; JI Suratos B, C, PY*; AV Sutcliffe GOV**, H*, RS*; JA Sutton MF**, M**, P**; D Sutula CS, MF*, M*, P*; OP Swift B, C, PY; AJ Sykes B, C, P; BJ Sykes C*, M*, P; ER Sykes HS, PY, RS; HE Sykes B, H, M*; JT Sykes B, EC, H; OJ Sykes MF*, PE**, M**; J Szpulecka E/EL, GL, PY; M Tahir HS, PY, SOC; LT Takaindisa B, T, LW; EG Tankard E*, EP+**, GL, H; CPP Tat B*, C*, M*;

A Taylor B, PE, M; AE Taylor EC*, H, RS; EG Taylor B*, C*, EP+**, M*; E Taylor A**, E, RS; JT Taylor C, M, PY; JE Taylor B*, C, P*; JR Taylor EC, EP+*, H*, MUS; JL Taylor MF**, M*, MUS*; JPC Taylor CS*, MF**, M**, P**; MG Taylor B, C*, SOC; RL Taylor EL, LW*, SOC; SJ Teale Q, H, MUS; A Tereszkiewicz PO**; CM Thomas EL, RS, SOC; E Thomas-Rowe C, T, GL; AL Thompson EC*, E, EP+**, LW**; KJJ Thompson EC, P; PS Thompson BUS, CS, M; RC Thornton SA, HS*, H; DJ Tidswell EC, LW, M; HE Tiffany B, C, PY*; EJ Todd MF**, Q*, M**, P; SM Tommis B, C, P; AF Townend GOV**, H*, RS**; ER Townend B, T*, GOV*; EJ Townend B*, C, M; EC Townend GOV, H*, RS; IL Townend C**, EP+*, F**, M**; JE Townend T*, M, P; SJ Townend EC**, S**, M*; RAL Tullett EC, EP+*, LW, M; LK Turner A*, B, M; RL Turner BUS, EP+, P; GA Tyrell-Parker B, H, PY*; S Uddin B, PY; SA Ullah B, C, LW*;

FM Valli C, M, P; IK Van Ruiten A**, EC*, T*; EK Van Zutphen EL, LW, PY; MB Vance B, C, PY; LB Varley EL*, E*, RS; JD Vautrey B**, C**, F**, M**; TJ Vegeris E*, H*, PY; OG Verity BUS, EC, LW*; AJ Vickerman B, EC**, M; MG Wade B*, C*, PY; JM Waghorn BUS, EC, T; NJ Waghorn EC*, T*, H*; ME Wagstaff B, EC, T; MM Wagstaff EC*, M, P; LM Wainwright EL, H, PY; BD Wait E, H, RS; AR Wales EP+**, T, M, P; HV Walker MF*, M**, P; KS Walker B, T*, H; KI Walker B, BUS, PE*; SJ Walker BUS, EC, H; MK Wallace A, HS, PY; EV Walsh EL, PY, SOC; MJ Walsh C, T, P; OS Walsh LW, M*, PY; H Walton BUS*, EC**, T*; HC Walton H, M*, P; DJ Ward BUS, EC, T; OW Ward T, H, RS; J Waring EC, M, P; LA Waring SA, HS, PY; ZL Washington LW, PY; SAS Waterman C, LW, P; FI Watkiss E**, GOV*, H*; CA Watson HS, LW, SOC; K Watt A**, M, PY; BL Webster BUS, LW, H; DE Webster B*, C, GL*;

ZA Webster B, C, T*; L Webster-Buchanan PY, RS, SOC; CJ Wells BUS**, E/EL*, GOV*; JBF Wells B, C, PY; M Wells EP+, F*, LW**, H*; KA West C, M, PY; OG Wharton EC, E/EL*, T*; JC White B, PY; AN Whitehead LW, H, M; DC Whitehead B*, HS**, PY*; LM Whitmarsh A**, BUS*, EC*; A Whitson-Smith EC*, AS**, M; RJ Whittaker A*, EL, E; S Whittaker BUS, E, H; AA Whittingham A**, E/EL, PY; IJ Whittle B*, PE**, M; ME Whitworth MF, AS, M*; MK Wilcockson EL*, T*, G; GHM Wilde C, GOV, M; HJ Williams B**, C**, M**, P**; H Williams B, C, EP+, GL; MM Williamson C, CS, M; OJ Williamson A**, T, P; EH Wilson B**, C**, M*; G Wilson B, C, PY*; IE Wilson E, LW, GOV; ALR Winder EL, MF*, M**; SKE Winder CS*, S*, M*, P*; MR Windle E, T, H;

L Winstanley A**, B*, T**; PE Winterbottom EL*, PY, SOC; HM Winterburn EL, E*, EP+*, H; RBR Winters A**, H, RS; HJ Wise T*, S, M; A Womersley EC**, T*, M*; EL Wood B*, C*, M*; HM Wood B, E*, PE*; ME Wood A**, B, PY; AL Woodhead B, T*, S; MA Woodward B, PE, PY; SJ Woodward B, EL, PY; MD Wormald MF*, M**, SOC; DM Wright B*, C*, M*; JS Wright BUS*, S, M; NL Wright B, C, M; EA Wyman EL, E*, EP+*, SOC*; AP Yates F*, M*, MUS*; SA Yates B**, C*, GL**; I Yeung B, C, PY*; AS Young B, LW, PE*; RM Yousif A**, E*, EP+**, H; ZI Yunis B*, C, EC*; MLA Yusuf B, C, EC; MM Zafar B, C, P; ZS Zahid EC, EP+, LW; EA Zhabina B**, C**, M**; AN Zia B, C, LW.

A-Level key

KEY: A Art, AA Art and Craft, AB Arabic, AC Accounting, AD Art and Design, AAD Applied Art Double Award, AL Ancient History and Literature, AM Applied Mechanics, APP IT Applied Information Technology, AQB AQA Baccalaureate, AR Archaeology, AS Applied Business, ASC Applied Science, B Biology, BH Human Biology, BS Social Biology, BE Social and Environmental Biology, BLD Building and Construction, BtHS BTEC Level 3 Diploma Health & Social Care, BtSP Level 3 BTEC Sport, BUS Business Studies, C Chemistry, CL Classical Studies, CM Communication Studies, CP Computing, CRM Creative Media, CS Computer Science, CT Critical Thinking, CW Creating Writing, D Dutch, DN Dance, DR Dress, DRA Drama, DS Domestic Science, DT Design and Technology, E English Literature, EG Engineering, EL English Language, E/EL English Language and Literature, EC Economics, ECB Economics and Business, EN Environmental Science, EP Extended Project, ES Engineering Science, ET Electronics, F French, FA Fine Art, FF Fashion and Fabric, FS Film Studies, FT Food Technology, G German, GA Graphic Art, GC Graphical Communications, GED Geometric and Engineering Drawing, GEO Geography, GK Greek, GL Geology, GR Graphics, GOV British Government and Politics, H History, HA Ancient History, HC Hospitality and Catering, HE Home Economics, HSLA Higher Sports Leader Award, HS Health and Social Care, I Italian, IT Information Technology, JP Japanese, L Latin, LR Leisure and Recreation, LW Law, M Mathematics (pure and theoretical mechanics), MG Manufacturing, MA Mathematics (pure and applied mathematics), ME Media Studies, MP Mathematics (pure), MS Mathematics (pure mathematics with statistics), MM Mathematics (other mathematics papers), MF Further Mathematics (all variations), MTEC Music Technology, MUS Music, P Physics, PA Performing Arts, PAN Panjabi, PD3 Design Technology Produce Design, PE Physical Education, PH Philosophy, PM Physics and Maths, PHO Photography, PO Polish, PS Political Studies, PU Public Services, PY Psychology, Q General Studies, QE General Studies with pass in Spoken English, R Russian, RM Resistant Materials, RS Religious Studies (scripture), S Spanish, SA Applied Science, SC Science, SE Spoken English, SOC Sociology, SPU Science for Public Understanding, SS Sports Studies, ST Statistics, TH Theatre Studies, TT Travel and Tourism, TX Textiles Technology, U Urdu, Z Zoology, FBUS French Business Studies.

* Denotes grade A pass.

** Denotes grade A Star pass.

! Denotes pass in additional special paper.

† Denotes grade one in additional special paper.

‡ Grade A pass with one in special paper.

+ Denotes AS-level.

O Letters in brackets indicate passes at GNVQ

STEP denotes Special University Entrance Paper.

bt = Btec