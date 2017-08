Get daily updates directly to your inbox + Subscribe Thank you for subscribing! Could not subscribe, try again later Invalid Email

Bradford Grammar School

S Ali: 10 (10); CM Allen: 10 (10); A Anand: 10 (10); SB Anderson: 10 (10); PE Ashby: 10 (10); D Asif: 10 (10); TN Austin: 10 (10); AWK Babar: 10 (10); FA Baines: 10 (10); FW Barton: 10 (10); MK Barton: 10 (10); HN Bashir: 10 (10); R Bashir: 10 (10); NKA Basit: 9 (10); EA Beaty: 10 (10); SE Betts: 10 (10); CM Beverley-Stevenson: 10 (10); H Bolland: 10 (10); MLP Bulmer: 10 (10); CLP Burke: 10 (10); JR Chapman: 10 (10); GK Chutti: 10 (10); IH Clarke: 10 (10); MJ Cogan: 10 (10); WT Cooper: 10 (10); SR Craske: 10 (10); JI Cumberland: 10 (10); CE Darabi: 10 (10); RA Davies: 10 (10); JR Denby: 10 (10); AS Doulah: 10 (10); EA Ellison: 9 (10); KE Elmore: 10 (10); EI Fewlass-Jones: 10 (10); CA Ford: 10 (10); HB Gill: 9 (10); FL Glover: 10 (10); AK Gohri: 10 (10); NGM Gregg: 10 (10); NM Hadaway: 10 (10); MJTG Hall: 10 (10); HD Hamer-Jagger: 10 (10); A Hammaad: 9 (10); OJ Handley: 10 (10); TA Handy: 10 (10); NSU Haq: 10 (10); D Haroon: 10 (10); RL Harvey: 10 (10); AE Hawksworth: 10 (10); EA Hellewell-Weir: 6 (10); TA Helm: 10 (10); A Hepworth-Wood: 10 (10); SE Holden: 10 (10); A Horrocks: 10 (10); ZZ Hussain: 10 (10); A Iqbal: 10 (10); ED Irwin: 10 (10); Z Ishtiaq: 10 (10); A Ismail: 10 (10); EBF Jackson: 10 (10); EMF Jackson: 10 (10); HRK Johal: 10 (10); TLJ Johnson: 10 (10); KA Jones: 9 (10); NSF Kearney: 10 (10); JE Kent: 10 (10); CSR Kenyon: 10 (10); IR Khan: 10 (10); M Khan: 10 (10); BMK Kingsley: 10 (10); A Kumar: 10 (10); HVR Logan: 10 (10); JMF Lord: 10 (10); MDM Lovitt: 10 (10); S Mahmood: 10 (10); AS Malik: 10 (10); AK Mangat: 10 (10); AR Marsden: 10 (10); AL Masterton: 10 (10); AG McCash: 10 (10); DJ McNab: 11 (11); SMJ McShane: 11 (11); FH Mears-Young: 10 (10); JE Milner: 10 (10); ER Milwain: 11 (11); HE Misbert: 10 (10); MH Miskin: 10 (10); AF Mohmin: 10 (10); IA Monks: 10 (10); BRG Moon: 10 (10); S Murphy: 10 (10); AG Napa: 10 (10); AS Narang: 10 (10); N Naru: 10 (10); MI Nisa: 10 (10); S Panni: 11 (11); A Pulavarti: 10 (10); AR Ramage: 10 (10); HK Rasodha: 9 (10); ON Rhodes: 10 (10); JM Riley: 10 (10); I Robinson: 10 (10); EJ Ross: 9 (10); A Saddique: 10 (10); LA Sandiford: 10 (10); M Sen: 10 (10); O Shackleton: 7 (10); P Shaw: 10 (10); R Shivtiel: 7 (10); TL Squires: 9 (10); MR Steward: 8 (10); O Stewart-Jackson: 9 (10); S Still: 10 (10); H Suleman: 10 (10); S Taylor: 9 (10); HS Thiaray: 10 (10); ME Thomas: 10 (10); EA Thorpe: 10 (10); U Waheed: 10 (10); SJ Wake-Watson: 11 (11); J White: 10 (10); G Wiley: 10 (10); EC Woodward: 10 (10); T Young: 10 (10).

Today we are proud to be carrying the results for the GCSE students in the Huddersfield Examiner area.We use the student’s name, the number of A - C grades and the number of subjects taken to examination. Under the new system the passes are for grade 4 or above.It then appears: A Brown 8 (10) which means eight passes at A - C level and 10 exams taken.