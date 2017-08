Get daily updates directly to your inbox + Subscribe Thank you for subscribing! Could not subscribe, try again later Invalid Email

D Abubaker 10 (10), A Afzal 2 (9), I Afazl 8 (10, A Agar 8 (9), H Aguirregoicoa 10 (10), Z Ahmed 1 (8), R Ahmeed 4 (9), H Ajaz 9 (9), F Alford 8 (9), N Ali 9 (9), S Ali 6 (9). M Anees 8 (9), I Arif 1 (6), L Ashpool 9 (10), K Astbury 10 (10), T Atkinson 6 (9), D Ayliffe-Powell 9 (9), O Bailey 4 (10), C Bartholomew 8 (10), M Beaumont 6 (8), J Beever 9 (9), A Beevers 10 (10), A Bellwood 6 (9), C Berry 7 (9), R Birch 6 (9), A Bond 5(8), T Brame 4 (9), O Breheney 9 (10), I Brickwood 10 (10), B Brook 6 (9), J Brook 9 (9), E Brown 9 (9), O Brown 9 (10), S Butterfield 8 (9), A Calvert 10 (10),

B Cape 9 (9), E Carcas 12 (12), D Carr 10 (10), J Carrington-Ward 10 (10), R Chakahwata 9 (9), M Chappell 1 (5), M Chichangiri 9 (9), J Christopher 11 (11), C Clarke 1 (7), A Cooper 5 (8), L Crawshaw 7 (9), L Crayton 10 (10), L Crowther-Ashton 7 (9), M Daly 9 (9), A Dawson 9 (9), A Denton 2 (10), H Dudding 10 (10), J Duggan 4 (10), C Earnshaw 9 (9), B Fenton 6 (9), E Fergusson 9 (9), L Fillbrook 10 (10), T Firth 10 (10), O Foster 10 (10), F Gallagher 9 (9), W Gammell 6 (9), C Gawtry 10 (10), I Ghalib 11 (11), C Gilman 7 (9), L Glynn 2 (9), F Goodley 3 (10), A Goodridge 5 (10), A Green 6 (9), M Greenough 7 (9), B Hall 6 (9), J Hand 7 (10), J Hanson 10 (10), L Hargreaves 6 (8), D Harrison-Guck 3 (8), N Harvey 4 (9),P Harwood-Bond 8 (9), R Hashmi 10 (10), S Hashmi 11 (11), C Heap 9 (9), A Henderson 2 (7), L Henry 10 (11), B Hepworth 3 (10), C Hill 10 (10), E Hinchliffe 9 (9), N Hirst 9 (9), R Hirst 8 (9), J Holdsworth 10 (10), E Holgeth 9 (9), F Horkan 9 (9), W Horkin 10 (10), J Howe 5 (9), A Hussain 2 (8), D Hussain 8 (10), H Hussain 10 (10), R Hussain 9 (9), G Hutchison 3 (9), B Ilyas 6 (10), A Imran 7 (9), H Jackson 9 (9), A Jagger 8 (9), E Jones 9 (9), A Jones-Gomersall 9 (10), F Kazmi 8 (9), I Khan 9 (9), K Khan 5 (9), T Khan 3 (9), D Kilburn 1 (7), E Kirby 9 (9), J Kynaston 3 (9), J Lambert 9 (9), A Layton 9 (9), D Leadbeater 9 (9), G Learie 10 (10), D Lee 1 (6), D Lloyd 2 (8), H Lockwood 9 (10), J Lodge 8 (8), G Lumb 9 (9), S Lunat 7 (9), A Macdonald 9 (10), R Mahady 9 (9), F Mahmood 5 (9), I Mahmood 3 (9), R Malik 2 (7), T J Marshall 8(9), T P Marshall 9 (10), A McCabe 1 (6), I McGrath 10 (10), E McMath 7 (9), A Minshull 5 (9), N Mir 6 (9), E Miskelly 5 (9), S Mohammed 9 (9), H Morris 9 (9), L Mosley 6 (8), T Mubwandarikwa 10 (10), M Mulla 9 (9), H Mullarkey 9 (9), D Mumtaz 10 (10), J Mumtaz 8 (10), C Murray 8 (10), A Naeem 2 (7), A Naylor 9 (9), K Nicholson 8 (9), A Nixon 9 (9), K O’Connor 3 (9), J Palmer 7 (10), K Parker 9 (9), I Patel 5 (9), U Pathan 10 (10), L Pearce 9 (9), C Perks 1 (6), O Perks (1 (7), J Pollard 10 (10), G Popek 9 (9), J Ramsden 9 (9), A Rashid 1 (5), H Reeve 7 (10), L Regan 2 (10), T Rhodes 7 (9), B Richardson 1 (8), C Richardson 5 (10), K Robertshaw 8 (9), F Roberts-Murray 5 (9), S Round 10 (10), K Sampson 5 (9), C Scargill 9 (10), C Scott 1 (4), S Shaqeel 5 (9), B Sharp 0 (8), G Sharp 7 (9), A Shaw 7 (9), C Simpson 7 (9), J Slack 7 (9), E Smith 9 (9), H Smith 7 (9), J Smith 3 (10), I Sohail 1 (8), J Sparrow 10 (10), L Stout 9 (9), O Sullivan 9 (9), A Sultan 9 (9), C Sweeney 7 (8), U Tahir 0 (8), K Talbot 8 (9), O Tetley 10 (10, C Thomas 10 (10), B Todd 9(9), C Tole 10 (10), N Townend 10 (10), Lusher 8 (11), E Wailes 9 (9), L Wales 10 (10), A Walker 10 (10), A Walker (10 (10), H Wallis 9 (9), A Walton 10 (10), T Washby 9 (10), P Watson 9 (9), M Wedgwood 1 (5), B Wells 9 (10), L Wells 7 (8), H Whitehead 10 (10), R Wild-Robertshaw 2 (9), J Wilkinson 9 (9), J Wilson 8 (9), S Wilson 7 (9), C Wood 6 (10), R Woollin 10 (10), L Worden 1 (9), A Wright 9 (9), H Yasin 2 (10, R Yates 10 (10), M Yule 9 (10), S Zafar 4 (8).

Today we are proud to be carrying the results for the GCSE students in the Huddersfield Examiner area.We use the student’s name, the number of A - C grades and the number of subjects taken to examination. Under the new system the passes are for grade 4 or above.It then appears: A Brown 8 (10) which means eight passes at A - C level and 10 exams taken.