See bottom of page for key

F Ahmed 6 (12), R Alexis 3 (11), P Ali 6 (10), S Ali 1 (3), E Allan 10 (12), R Allette 1 (11), M Amaan 0 (2), R Archer 10 (13), D Arif 0 (9), E Armitage 9 (11), Z Arslan 10 (12), A Azam 11 (12), L Barkham 6 (11), T Baxter 12 (12), C Beaumont 8 (10), E Bedford 2 (11), K Beeby 0 (10), J Berry 11 (11), E Boothroyd 11 (11), A Brook 1 (11), C Brook 6 (10), K Buckley 0 (9), R Bucknor 1 (9), T Calvert 0 (10), C Campbell 1 (10), K Chino 2 (10), S Clark-Bartholomew 4 (11), T Cousins 4 (10), S Daly 0 (5), C Dawson 0 (9), S Deanley 10 (13), B Denton 8 (11), B Devlin 2 (10), A Dobson 1 (10), L Dollive 10 (11), B Durham 5 (10), G Fallas 2 (10), M Ford 4 (10), J Forde 7 (10), L France 2 (11), E Frost 13 (13), T Garner 2 (10), S Gee 7 (10), C Ghaffar 3 (11) C Gill 6 (10), D Greenfield 3 (9), B Greenhough 13 (13), F Hamid 12 (12), J Hancox, 8 (10), E Hardy 2 (10), R Harrison 9 (10), C Hawksworth 0 (7), L Haworth 8 (11), J Hays 9 (11), B Haywood 2 (10), T Henderson 3 (8), O Hennigan 11 (12), K Higgins 0 (9), D Hoddinott 1 (11), B Holmes 7 (12), C Hunter 12 (12), M Hussain 1 (10), I Iqbal 14 (14), P Jain 5 (11), C Joyce-Milner 0 (10), R Kaur 14 (14), J Kirui 0 (1), J Knight 10 (12), P Kraukle 10 (11), L Lawford 0 (9), E Leggett 13 (13), C Lewis 8 (10), Y Marlow 11 (11), J Marshall 9 (11), T McIntosh 10 (12), J McKay 11 (13), T Mehmood 3 (10), K Mightly 8 (10), I Mohiuddin 2 (10), J Moorhouse 7 (11), E Mosley 9 (11), E Novak 8 (11), H Pearce 7 (11), P Pishvaei 9 (11), E Pitchforth 9 (9), W Piwowarczyk 2 (11), k Rana-Liburd 2 (9), H Rashid 9 (12), Z Rashid 10 (12), K Richards 1 (10), B Rogers 3 (10), R Shah 1 (9), K Siddall 5 (10), O Smith 11 (12), S Sparrow 0 (2), J Spencer 12 (13), A St Hilaire 3 (9), M St Hilaire 3 (9), A Starke 10 (10), F Stock 5 (11), E Tatler 11 (13), E Taylor 0 (5), K Tokarska 12 (12), S Torkornoo 10 (13), A Toyne 0 (6), D Walker 5 (10), R Walters 0 (6), S Warner 0 (9), L Wensley 13 (13), C Whitehead 0 (10), K Wilson 12 (12), C Wolfenden 0 (1), C Wood 1 (9).

Key:

We use the student’s name, the number of A - C grades and the number of subjects taken to examination.

Under the new system the passes are for grade 4 or above.

It then appears: A Brown 8 (10) which means eight passes at A - C level and 10 exams taken.