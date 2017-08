Get daily updates directly to your inbox + Subscribe Thank you for subscribing! Could not subscribe, try again later Invalid Email

Rastrick High School

B Ackroyd 1 (8); P Adams 5 (10); D Adams-Garvin 2 (9); S Afzal 5 (10); S Ahmed 7 (10); S Albrow 8 (9); O Aliwan 10 (10); A Amir 9 (10); F Arshad 11 (11); M Asuncion 10 (11); U Athir 10 (10); A Audsley 6 (9); M Ayres 10 (10); R Bali 10 (10); B Barrowclough 6 (9); D Beal 10 (10); J Bedford 9 (10); T Bedford 10 (10); D Bennett 8 (10); G Biggs 11 (11); J Blackburn 9 (10); R Bourne 10 (10); B Boyle 4 (10); D Boyle 9 (10); H Broadley 6 (10); L Broadley 9 (10); E Brook 7 (10); J Brook 6 (9); O Brown 4 (10); J Burnett 10 (10); D Burns 7 (9); C Burton 11 (11); R Burton 4 (10); L Bushe-Bostock 1 (9); E Chadwick 3 (10); G Child 11 (11); J Clarke 0 (9); D Clough 10 (10); N Copp 10 (10); C Crawshaw 10 (10); J Croft 10 (10); N Crossley 2 (9); C Croughan 10 (10); S Cummings 8 (10); E Cunningham 10 (10); JJ David 10 (10); JR David 0 (8); G Davies 1 (8); C Dean 3 (10); H Dix 8 (10); A Dixon 1 (9); M Dodson 11 (11); M Donaldson 2 (10); D Douglas 10 (10); I Dowson 4 (10); D Dyer 2 (10); C English-Melvin 11 (11); M Eshebli 10 (10); E Eve 8 (10); J Farrar 3 (10); T Fedzin 10 (10); J Fellows 5 (10); A Fenney 10 (10); E Ferris 10 (10); E Fitt 11 (11); B Fountain 4 (10); J Fowers 9 (9); G Francique 5 (10); M Garbett 10 (10); A Gay 10 (10); E Greaves 5 (10); L Greenan 9 (10); K Guest 10 (10); N Hadfield 3 (10); S Hargreaves 9 (10); U Hayat 10 (10); J Hayre 10 (10); E Hemingway 10 (10); O Hemingway 8 (10); H Hesketh 8 (9); C Hill 10 (10); G Hinchliffe 11 (11); E Holness 6 (10); A Hughes 11 (11); K Huntley-Carwin 8 (8); H Hussain 11 (11); M Hussain 7 (10); J Ince 9 (9); E Ingle 10 (10); H Iqbal 8 (9); R Iqbal 11 (11); A Jagger 10 (10); A Javed 9 (10); N John 8 (10); L John-Matheson 12 (12); A Joyce 10 (10); F Kaiser 3 (9); JL Kaye 4 (9); JB Kaye 11 (11); G Keenan 9 (10); H Kelly 11 (11); I Khan 5 (10); C Kilburn 8 (10); L Kissack 12 (12); P Knowles 11 (11); G Krishnapillai 8 (10); J Lacson 7 (10); A Lambert 12 (12); Jene Larkin 11 (11); J Larkin 8 (10); E Latham 2 (9); O Lawrence 4 (10); L Ledgard 0 (6); B Little 10 (10); J Littlewood 8 (10); J Lynch 11 (11); N Machon 9 (10); C Mackerill 9 (10); F Malik 1 (8); S Manning 6 (10); J Marshall 10 (11); D Marsland 4 (9); M Martin 1 (8); S Martin 1 (9); E Mashinter 8 (10); A Mattu 11 (11); H McArdle 7 (10); P McCabe 11 (11); J McGillivary 11 (11); O McLachlan 9 (10); N McPhee 9 (10); R Mead 10 (10); H Mettrick 11 (11); J Miller 9 (10); L Mills 8 (10); C Mitchell 2 (10); H Mitchell 11 (11); D Morris 8 (10); T Munt 10 (10); J Newsholme 10 (10); J Ng’onga 11 (11); R Niaz 7 (9); A Oldroyd 5 (10); W Oliver 9 (10); F O’Shea 1 (7); S Owen 9 (10); I Pare 11 (11); A Parker 11 (11); A Petherick 11 (11); E Pickering 11 (11); R Powell 11 (11); A Prest 1 (9); M Rafi 1 (9); A Randhawa 11 (11); I Rawson 3 (10); D Raymond 10 (10); J Rayner 6 (10); M Raza 7 (10); M Reaney 9 (10); J Reed 10 (10); S Reilly 12 (12); J Resurreccion 8 (10); S Reynolds 11 (11); I Rhodes 8 (10); L Riley 10 (10); K Robson 1 (8); C Rowe 4 (10); M Rushworth 11 (11); A Saddique 6 (10); E Salmon 10 (10); S Sanderson 1 (9); J Sandham 11 (11); G Saville 5 (9); M Scaife 7 (10); J Scott 10 (10); E Sharpe 5 (10); N Shaw 11 (11); K Shryane 4 (10); D Siddique 9 (10); JE Simpson 0 (8); JR Simpson 10 (10); JL Simpson 2 (9); N Simpson 10 (10); A Singh-Bassi 9 (10); B Sladden 8 (10); A Smith 1 (9); J Souter 10 (10); E Sowerby 9 (10); C Spedding 10 (10); H Spence 3 (10); A Stead 5 (10); A Stoddart 11 (11); M Stoker 8 (10); M Sulaiman 11 (11); A Sultan 3 (10); C Sutcliffe 4 (9); A Szydelko 8 (10); E Tabasum 11 (11); A Taj 10 (10); B Tanvir 10 (10); I Tatton 9 (10); A Taylor 3 (10); M Taylor 11 (11); D Thompson 11 (11); J Thompson 11 (11); K Thorpe 11 (11); A Turnbull 11 (11); E Tyndall 11 (11); I Ul-Hassan 9 (10); E Uttley 11 (11); S Walmsley 10 (11); A Wanklyn 11 (11); A Waqil 7 (10); T Webb 10 (10); C Weir 11 (11); R White 10 (10); M Wild 11 (11); R Willerton 11 (11); A Williams 11 (11); T Willshaw 10 (10); K Wilson 11 (11); C Wood 5 (10); J Wood 4 (10); O Wood 10 (10); R Worsley 9 (10); E Wright 5 (10); J Wyatt 10 (10); M Xiotou 10 (10); P Yahyaei 8 (10); M Young 6 (9); F Zaman 2 (10).

Today we are proud to be carrying the results for the GCSE students in the Huddersfield Examiner area.We use the student’s name, the number of A - C grades and the number of subjects taken to examination. Under the new system the passes are for grade 4 or above.It then appears: A Brown 8 (10) which means eight passes at A - C level and 10 exams taken.