Get daily updates directly to your inbox + Subscribe Thank you for subscribing! Could not subscribe, try again later Invalid Email

Shelley College

L Ackroyd 9 (10), M Adams 9 (11), B Allsopp 9(11), E Anderson 7 (8), C Armstrong 11 (11), S Askari 9 (9), J Aspinall 8 (8), C Asquith 7 (8), M Atkinson 10 (10), A Auckland 11 (11), C Auty 3 (8), C Barker 1 (7), K Barnes 2 (7), M Barnett 8 (8), S Barraclough 10 (11), C Barrett 8 (9), E Barron 11 (11),

A Barsby 1 (5), A Battye 11 (11), E Beaumont 8 (9), J Bedford 0 (7), B Bennett 4 (8), M Bennett 8 (8), Z Benn-Town 3 (8), L Berry 5 (8), S Bickerdike 7 (8), G Binney 11 (11), H Bintcliffe 10 (11), J Birkhead 2 (8), E Blackburn 9 (11), E Blake 5 (8), W Blake 0 (7), B Boardman 1 (8), D Booth 2 (8),

O Booth 2 (9), L Boothroyd 11 (11), E Boulton 8 (8), B Bowhay 11 (11), J Branford 9 (9), R Brisby 2 (7), I Brown 5 (8), S Brown 6 (8), W Bullas 10 (10), F Bullock 9 (10), M Burns 10 (10), R Carter 5 (8), K Cartwright 7 (9), C Chatterton 6 (10), J Clayton 7 (8), S Clayton 10 (10, J Collings 8 (8),

K Collins 0 (9), L Collins 0 (9), S Commons 11 (11), J Coneron 11 (11), L Corley 11 (11), J Corn 10 (10), E Cox 11 (11), J Cox 11 (11), C Craig 9 (9), O Crampton 3 (8), A Crossland 11 (11), L Crossland 4 (8), J Cupples 5 (8), L Darkes 3 (8), D Davidson 6 (10), T Davies 5 (9), K Davies-Mosley 10 (10),

F Davis 9 (10), O Denton 7 (9) O Dickinson 3 (8), G Dickson 8 (8), C Dobson 11 (11), J Donoghue 4 (7), L Downs 9 (9), A Dransfield 1 (9), J Du Feu-Long 5 (8), L Duce 10 (11), E Dufton 11 (11), I Dunkerley 11 (11), T Dunkerley 10 (11), S Durant 11 (11), W Early 8 (9), L Earnshaw 4 (8),

J Easton 10 (10), J Eastwood 6 (10), R Eastwood 7 (7), C Ellam 6 (10, A Ellis 11 (11), L Emerson 1 (6), J Fanning 5 (7), A Fillingham 6 (8), M Fisher 2 (6), L Fletcher 2 (8), E Fosbrook 11 (11) E Foster 4 (9), J Foulkes 1 (8), J Francis 1 (7), L Freeman 0 (7), M Gardner Taylor 3 (8), E Garforth 5 (8),

G Gemmell 2 (8), C Gill 5 (9), J Gower 4 (8), J Grainger 8 (9), I Greaves 7 (9), A Green 5 (9), J Green 11 (11), J Green 6 (8), J Greenall 8 (8), A Greenwood 12 (12), F Hackett 0 (4), T Halmshaw 1 (8), H Hampshire 2 (8), G Hanmer 8 (9), B Hanson 3 (8), J Hanson 2 (9), M Hanson 0 (1),

C Hargreaves 4 (9), L Haro Swaine 0 (4), S Harrison 7 (11), T Harvey 8 (8), P Heath 11 (11), J Henderson 9 (10), N Hendricks 6 (9), B Hepplestone 0 (5), J Hill 11 (11), A Hilton 10 (10), C Hoare 4 (8), A Holling 7 (9), J Holmes 1 (9), D Holt-May 1 (8), E Hopkins 0 (5), P Horn 9 (9), Horner 10 (10), A Hornsby 8 (10), N Horsfall-Jones 4 (9), J Horton 3 (8), A Howart 11 (11), B Howe-Gee 9 (9), J Hoyle, 1 (8), R Hoyle 2 (6), X Hoyle 10 (11), S Huddson 2 (8), I Hunt 11 (11), L Hunt 6 (8), E Hurdley 11 (11), J Hyde 4 (8), C Inch 11 (11), N Iredale 7 (9), T Jackson 5 (8), O Jepson 10 (11), R Jessop 5 (9), M Joyce 11 (11), J Kellett 1 (7), B Kiernan 5 (8), L Kilcoyne 8 (8), E Kilner 8 (9), O Kirkup 4 (8), F Knight 8 (8), J Knowles 5 (9), L Knowles 11 (11), M Kromer 8 (8), D Kubinski 10 (10), D Lambe 10 (11), Y Lambrou 10 (10), J Lancelot 2 (8), N Latham 6 (8), J Laycock 11 (11), H Lea 10 (10), M Lecomber 6 (8), A Lewis 6 (8), F Lewis 2 (8), E Lightowler 10 (10), P Lindley 11 (11), A Littlewood 4 (9), G Lockwood 10 (11), J Lockwood 7 (10), A Lodge 5 (8), J Lynn 6 (8), S Mackay 7 (8), E Mackinder 2 (8), C Mallinson 0 (8), F Mallinson 4 (8), O Mallinson 3 (9), H Manning 3 (8), J Marsland 0 (8), C Mason 10 (10), E Mawson 6 (9), K McCormack 11 (11), B McCourt 10 (10), G McKie 11 (11), P McLaughlin 0 (5), S Meachen 11 (11), J Melbourne 4 (8), E Middleton 7 (9), F Miller 8 (8), L Mills 7 (8), H Milner 1 (8), A Mitchell 7 (8), S Mohammed 11 (11), G Monaghan 1 (8), L Moonie 6 (8), A Moorhouse 3 (8), I Moran 9 (9), H Morley 1 (8), B Morris 11 (11), J Morris 11 (11), C Mosley 4 (8), S Mosley 6 (8), H Nagra 11 (11),

B Nash-Malone 2 (8), Z Nettleton 3 (8), C Newby 7 (8), T Newby 3 (8), C Newsome 9 (10), J Newton 9 (10), O Nilsson 5 (8), J Nixey 7 (8), B Noon 5 (8), L Norcliffe 7 (10), C Oldroyd 7 (10), K Olfin 10 (10), L O’Reilly 6 (9), J Ounsley 6 (8), M owen 2 (7), I Pack 4 (8), E Pamment 7 (9), L Parker 8 (8), L Parr 0 (5), J Phllip 3 (10), J Potts 0 (6), L Powell 3 (7), O Preston 6 (9), W Pringle 8 (10), O Radcliffe 9 (10), G Radley 7 (8), E Rajecki-Doyle 11 (11), M Rayner 2 (10), L Rees 4 (7), N Rhodes 6 (11), H Richards 6 (8), J Roberts 11 (11), J Roberts 3 (8), E Rudge 7 (8), R Sarrafi 11 (11), S Sarrafi 10 (10), A Sattar Hanaan 11 (11), E Scargill 2 (7), H Schofield 7 (8), H Searby 0 (6), L Sedgwick-Folan 3 (8),H Self 8 (8), R Senior 0 (8), J Sharp 3 (9), F Sharpe 5 (9), B Shaw 9 (11), L Shaw 5 (8), M Shephard 3 (8), O Short 1 (7), S Sidhu 11 (11), C Smith 8 (8), H Smith 7 (8), J Smith 0 (8), M Smith 0 (5), H Sowerby 10 (11), L Spence 11 (11), O Spence 6 (7), T Spencer 4 (9), J Spivey 0 (5),H Stacey 9 (11), A Stafford 6 (8), I Stanley 2 (9), I Stevenson 10 (10), Y Stoker-Mallinson 5 (9), O Stonehouse 11 (11), T Stothard-Asher 9 (10), B Sykes 6 (8), H Taylor 11 (11), J Taylor 11 (11),M Taylor 1 (8), B Taylor-Woodhouse 10 (10), M Telford 4 (8), K Thewlis 7 (8), A Thomas 11 (11), E Thompson 1 (8), E Thompson 11 (11), J Thompson 0 (3),

T Thornton 8 (10), H Thurlbeck 10 (10),C Townsend 9 (10), A Tribe 0 (8), J Trickett 3 (8), N Turpin 3 (9), T Tymon 8 (10), S Van Diepen 8 (9), B Varlow 11 (11), L Vautrey 11 (11), G Verity 6 (8), G Waft 0 (1), T Wake 11 (11), J Walker 5 (9), A Ward 9 (9), J Watkiss 0 (8), A Watson 4 (8), S Watson 4 (8), M Wells 11 (11), F West 7 (9), M Whelan 7 (8), A White 8 (10), A White 4 (8), R White 8 (9), L Whitehead 11 (11), A Whittaker 4 (8), L Whittle-Adams 4 (8), C Wigfield 11 (11), J Wilkie 0 (8), E Wilkinson 8 (10), T Wilkinson 10 (11), I Williams 11 (11), O Williams 0 (7), A Wilsher 8 (10), B Wilson 10 (10), G Wilson 11 (11), M Wiper 4 (8), N Wood 5 (9), R Wood 5 (9), S Wood 10 (10), G Woolley 10 (10), B Wright 4 (9), D Yarnell-Scott 5 (7).

Today we are proud to be carrying the results for the GCSE students in the Huddersfield Examiner area.We use the student’s name, the number of A - C grades and the number of subjects taken to examination. Under the new system the passes are for grade 4 or above.It then appears: A Brown 8 (10) which means eight passes at A - C level and 10 exams taken.