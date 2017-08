Get daily updates directly to your inbox + Subscribe Thank you for subscribing! Could not subscribe, try again later Invalid Email

GCSE results for Spen Valley Sports College:

N Abbott 2 (10), J Ablett 6 (10), C Adamson 6 (9) B Addinall 2 (8), A Ahmed 3 (10), R Ahmed 4 (10), Z Ahmed 2 (10), D Ali 1 (10), S Ali 1 (10), B Appleby 2 (8), H Ashraf 2 (10), R Ashworth 7 (10), A Azam 7 (9), A Barker 6 (10), J Barker 1 (9), J Barlow 0 (9), D Bedford 5 (10), J Bestwick 2 (8),

M Black 0 (8), J Blakeley 9 (9), J Blanchard 9 (10), O Bostock 0 (8), D Braddock 4 (9), B Brierley 1 (9), A Broadfield 10 (10), A Brook 7 (10), M Brook 10 (10), L Brotherton 5 (10), F Bruce 10 (10), R Budby 9 (10), A Bullock 3 (9), L Burrell 1 (9), J Carroll 4 (9),S Carter 10 (10), W Cheema 5 (10), T Colbeck 3 (10), C Cousins 10 (10), C Crossley 8 (9), C Crowther 3 (10), S Crowther 9 (10), S Curley 9 (9), L Darley 8 (9), C Dean 10 (10), L Deighton 5 (9), M Dockerill 7 (9), T Douglas 7 (10), M Drake 3 (10), G Dransfield 5 (10), L Edwards 8 (9), J Eggett 10 (10), F Etherington 4 (10), H Evans 3 (10), K Ewart 9 (9), T Firth 2 (10), E Foley 8 (9), K Forde 9 (10), L Forrest 1 (10), E Gibson 3 (10), M Godsman 2 (9), N Gratino 9 (9), J Green-Asquith 4 (10),

L Griffiths 8 (10), A Habib 10 (10), J Hall 3 (10), J Hanson 1 (7), K Hemingway 9 (10), S Hepworth 9 (10), E Hodgson 8 (9), L Hunter 3 (5), L Hugo 10 (10), B Husman 1 (3), A Hussain 10 (10), B Hussain 1 (7), J Hussain 10 (10), K Hussain 9 (9), M Hussain 9 (9), J Ijaz 1 (10), H Iqbal 0 (0), C Jackson 5 (10), P Jelonek 2 (10), M Jennings 10 (10), K Johnston 8 (10), C Jones 9 (9), M Jowett 10 (10), A Kay 8 (10), L Kerr 4 (10), D Kroukamp 2 (10), T Leaver 1 (8), C Locke 1 (9), T Magain 1 (10), A Majeed 1 (9), L March 10 (10), A Maude 6 (9), K McFall 5 (10), S Mehmood 0 (4), T Mellor 7 (10), L Midgley 0 (6), D Milnes 9 (10), W Mortimer 5 (10), M Nelson-Connah 2 (8), M Nisar 2 (10), Z Noakes 5 (10), E O’Hanlon 0 (8), D Osborne-Garrett 8 (10), H Parveen 2 (10), S Parveen 7 (10), M Priestley 6 (10), C Pygott 10 (10), L Quinn 1 (9), Q Rahim 4 (10), I Rathbone 8 (10), A Raza 4 (10), I Razzaq 8 (10), B Rebainis 1 (5), M Rehman 10 (10), O Revell 8 (10), R Rizwan 7 (10), E Roberts 2 (10), L Roberts 4 (10), J Robinson 8 (9), M Robinson 3 (10), E Rowley 2 (8), P Scott 4 (10), R Senior 8 (10), N Shaban 10 (10), F Shabir 10 (10), A Shaffi 0 (6), H Shafiq 1 (10), E Shafir 1 (10),

J Sheard 8 (10), C Sheen-Dove 8 (10), J Singh 6 (10), D Smith 10 (10), K Smith 1 (7), N Smith 1 (10), L Stocks 9 (9), I Stott 7 (10), T Swailes 9 (10), M Sykes 9 (10), T Tahzeeb 0 (9), D Tattersfield 10 (10), H Templeton 8 (9), C Thompson 1 (6), L Thompson 0 (8), C Thornton 0 (2), E Toulson 8 (9), H Toulson 0 (6), E Trevitt 8 (10), A Turpin 4 (10), H Uttley 10 (10), K Ware 2 (8), J White 4 (10), C Wild 10 (10), K Wilkinson 10 (10), B Williamson 8 (10), B Wilson 4 (10), B Wood 1 (8), L Wood 9 (9), L Wood 9 (9), T Wright 0 (5), W Yeung 10 (10).

Today we are proud to be carrying the results for the GCSE students in the Huddersfield Examiner area.We use the student’s name, the number of A - C grades and the number of subjects taken to examination. Under the new system the passes are for grade 4 or above.It then appears: A Brown 8 (10) which means eight passes at A - C level and 10 exams taken.