Thornhill Academy

Z Achhala 10n (10), A Adam 1 (8), H Adam 8 (9), A Ahmed 6 (9), H Ahmed 8 (10), S Akbar 2 (9), K Aldridge 3 (8), A Ali 4 (9), H Ali 2 (8), A Amin 4 (9), J Anserson 6 (9), Z Ansari 10 (10), E Archer 3 (9), H Aslam 10 (10), H Audsley 9 (10), J Bairstow 2 (9), F Bayraktar 10 (10), C Bedford-Page 9 (10),

S Bibi 8 (8), F Bint-Hanif 10 (10), D Boyle 1 (6), H Brady 1 (8), T Brook 10 (10), h Cascarino 3 (9), T Clare 8 (9), M Coates 6 (9), A Dadipatel 4 (9), H Dadipatel 10 (10), H Dar 2 (9), H Dawood 6 (9), K Dean 1 (8), T Drake 2 (10), L Farrar 8 (9), U Faryal 2 (7), B Firth 1 (8), L Frazer 10 (10), L Frickers 5 (9), S Gebi 5 (9), J Goldthorpe 1 (8), B Green 4 (9), M Greenlees-Smith 11 (11), Z Greenwood 10 (10), J Haigh 8 (9), N Hakeem 7 (9), L Hall 10 (10), B Harrison 7 (9), E Hemming 10 (10), T Holdgate 1 (6), A Hussain 2 (7), A Hussain 7 (9), H Hussain 9 (9), M Hussain 9 (9), T Hussain 2 (8), Z Hussain 2 (8), F Idris 2 (9), H Idris 10 (10), S Idris 7 (9), A Iqbal 3 (9), N Iqbal 1 (1), A Jasat 7 (10), G Jewitt 6 (10), Z Jogee 10 (10), M Kennedy 10 (10),

A Khan 5 (9), D Khan 9 (9), U Khan 7 (8), N Kirk 3 (9), B Laiq 8 (9), C Lee 6 (10, M Levsa 3 (9), J Ling 1 (8), B Lister 8 (10), J Llewellyn 10 (10, G Lumb 4 (10), J Maan 10 (10), I Mahmood 9 (9), M Mahmood 7 (9), S Mahmood 8 (10), Z Mahmood 1 (7), A Malik 8 (9), L Maynard 7 (9), E McNamara 10 (10, B Mehdi 9 (10) H Mehmood 4 (8), M Midwood 10 (10, H Mohammed 8 (9), M Mpofu 2 (9), N Mpofu 2 (9), a Mulla 10 (10), H Munir 1 (4), J Oldfield 10 (10), H Patel 1 (8), M Patel 8 (10),Z Patel 3 (9), B Payne 9 (10), S Poskitt 1 (8), C Purdy 1 (5), E Rawson 10 (10), M Raza 11 (11), K Rehman 3 (8), K Ripley 8 (10), C Robson-Foster 6 (9), J Rowthorn 2 (9), M Ryder 2 (8), A Sacha 10 (10), S Sadiq 7 (9), D Saeed 7 (10), S Sajid 10 (10), H Saleem 8 (9), D Sayeed 6 (9), M Senior 2 (9), M Shafique 8 (10), J Shelton 5 (9), O Shires-Haigh 9 (10), L Simper 6 (9), L Spencer 4 (9), L Stott 10 (10), L Stubley 8 (10), B Szoradi 7 (9), A Tai 1 (7), B Tai 3 (9), A Tailor 10 (10), R Taladea 9 (9), B Tinker 10 (10), N Townend 9 (10), S Ullah 6 (9), A Umar 8 (10), N Umarji 6 (9), U Umarji 10 (10), Z Uzair 7 (9), H Valli 8 (9), M Viney 7 (9), S Waheed 1 (8), D Walker-Harpham 10 (10), H Watson 8 (9), L Wider 7 (10), S Wilkinson 2 (9), E Wilson 5 (10), C Wood 1 (9), J Wraith 2 (9), M Zafer 8 (10), B Zahid 6 (9).

Key

We use the student’s name, the number of A - C grades and the number of subjects taken to examination.

Under the new system the passes are for grade 4 or above.

It then appears: A Brown 8 (10) which means eight passes at A - C level and 10 exams taken.