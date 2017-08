Get daily updates directly to your inbox + Subscribe Thank you for subscribing! Could not subscribe, try again later Invalid Email

A Adamali 1(9); J Ahmed 8(10); J Ahmed 10(10); M Ahmed 11(11); Y Ahmed 2(9); M Ali 5(8); S Anwar 4(9); H Ashraf 6(9); H Ashraf 2(10); B Asif 10(10); H Badat 7(9); M Bhikha 9(12); H Branston 9(9); A Cheema 7(11); T Cook 10(10); C Crossland 8(9); N Dabharia 8(9); A Daji 9(9); S Daji 4(9); M Darwan 8(10); E Day 10(11); R Dexter 10(10); A Ditta 9(10); A Foolat 1(9); A Francis 9(9); B Furlong 9(10); A Gardner 10(10); A Hafeji 4(9); A Haladh 8(9); Z Hans 11(11); W Hartley 10(10); A Hassan 7(9); A Hazi 9(9); M Hill 10(11); S Holroyd 11(11); J Hussain 3(10); S Hussain 2(9); A Inwood 10(10); A Iqbal 2(10); D Irfan 1(9); U Ishaq 5(10); I Jackson 9(9); D Jennings 4(11); A Kaji 8(10); A Karolia 7(10); F Karolia 5(10); H Karolia 5(10); L Karte 9(9); R Kelly 9(9); A Khan 10(10); H Khan 5(10); L Khan 6(9); A Laher 7(9); K Liaquat 10(10); O Linley 11(11); E Lister 10(10); Z Lookman 11(11); A Loonat 9(9); U Mahroof 10(10); A Makda 9(9); U Makda 9(9); F Mamaniat 10(10); A Mamaniyat 10(10); M Mangera 0(8); K Mehmood 2(10); S Mir 7(11); R Mulla 7(11); A Musa 10(10); T Mushtaq 9(10); H Patel 9(10); M Patel 5(11); M Patel 7(10); S Patel 1(8); S Patel 8(10); Y Patel 9(9); U Pathan 8(10); P Poterlowicz 11(11); U Raja 10(10); A Rang Zeb 8(10); H Rauf 7(10); J Riley 0(10); G Roche 6(10); F Saddiq 10(10); J Sandhu 10(10); S Sayyad 8(10); R Sedgwick 6(10); E Seedat 11(11); T Seedat 9(10); J Sheard 2(10); R Shergill 11(11); S Shiraz 0(10); A Sidat 10(10); A Sidat 8(10); H Siddiqui 10(10); S Simon-McBride 5(10); F Sohail 10(10); A Stogden 0(10); A Stretton 10(10); N Ta Seti 7(10); L Taylor 4(10); F Ul-Haq 7(12); J Wilby 10(11); A Zafar 10(10); O Zaman 1(10); J Zegocki 11(11)

Today we are proud to be carrying the results for the GCSE students in the Huddersfield Examiner area. We use the student’s name, the number of A - C grades and the number of subjects taken to examination. Under the new system the passes are for grade 4 or above. It then appears: A Brown 8 (10) which means eight passes at A - C level and 10 exams taken.