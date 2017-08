Get daily updates directly to your inbox + Subscribe Thank you for subscribing! Could not subscribe, try again later Invalid Email

A-Level key below

P Afzal BUS, LW, SOC; A Ali BUS; F Ali PY; M Ali MM; S Ali MM; E Allan E, H, SOC; B Allingham MM; R Allott E/EL, FA; C Alsop S, SOC; K Ambler MA*, S*; M Amos SOC; M Andrews F, SOC, TT; I Anjam E; L Appleyard EL; V Armitage E/EL, SOC; D Ashworth FA, PY; S Asif EL, GOV; S Aswat EL, PY, SOC; N Ayub B, C, E/EL; M Bailey BUS, ME; M Bailey EC, MS; G Baird BUS, E, PY; N Bal B, C*, MA*; B Barker LW; T Barron BUS, PY*, S; G Batler PY, SOC; S Baxter C, MA; A Beaumont EL, MUS, PY; R Beckwith PY*, SOC**; B Bedford GC, ME; J Bell E/EL, FS**, TH; M Bellenger GC, PY, SOC; P Benner PY, SOC; J Bennion CL; S Beverley PY, TX; C Bindley TT*; M Birkhead

SOC; E Blackwell E, ME; L Bland TX; H Boothroyd B, H, MA; M Boothroyd H, LW, RS; K Bosley PY, SOC, TX**; D Bostock LW; H Boswell PY; J Bradley E/EL, MUS; P Brahmbhatt B, H, MA; M Brierley BUS, MA; H Broadbent CL, E/EL, PHO; C Broadhead E/EL; E Broadhead EC, GOV, H; E Broadley E, EL; A Brooker LW, PY, SOC; J Broughton PY, TT; D Brown PY; M Bryce-Trainor PY, SS; L Buckley SOC; H Burdass B, C, PY; R Burley EC, MM; W Burns-Smith ME; D Burston EL, PY; C Burville PY; K Butt EL, ME*, PHO*; C Byrne ME, MUS; F Callaghan FS, GC, ME; A Calvert BUS, EL; T Capell BUS, EC, MS; I Carson H, RS, SOC; E Carter E/EL, PHO, SOC; J Carter BUS, H*, PY; L

Chadwick E/EL, ME*; E Chapman FS; A Child-Morris MA; S Chima EL, ME, SOC; S Chima BUS, ME; C Chu FA*, GC; A Clark FA, GC, ME; E Clarke PHO*, TX**; J Collins FA*, SOC, TX**; E Collis E, TH; C Conquest LW*, PHO; I Cook TH; N Cornelly E/EL, TH; B Coulson ME; C Cowen LW; R Craven BUS, SOC; A Crowe MA, PY; C Cuniffe E, EL, LW; S Daji BUS, EC, MS; M Davies ME; J Davis GC; O Dean BUS*, E/EL, H; O Denison BUS, EL; T Dent-Cabedo E/EL, FA, PHO; S Denton E, PY; D Dessoy ME; T Dickens BUS; A Ditta BUS; J Dixon BUS; A Dolata PO*; M Dougherty MUS, T; J Douthwaite BUS; L Downey BUS, TT; G Doyle H, SOC; H Duffy GC, ME; N Duhaney TH, TT; N Duncan RS; K Dyson MA; J Earnshaw SS; L Eastwood FS**, PY, SOC; S Eccles PY; L Elley MM; G Elliott EL, MM*, MUS; G Elston TX**; A Essabhai FA*, H*, PY; C Estdale MUS; N Fairs E/EL, GOV, ME*; K Fallon S, TT; G Fallowfield FA; E Farish ME, TX; J Farrar EC, H, LW; E Farrell BUS, EC, TX**; M Fennell H, PY; E Fewtrell EL, PHO; E Firth FA**, T, TX**; L Folan EL*, F*, SOC; M Fox EC; S Gabbitass FA; H Gage BUS, MA, MS; M Gardner EC, RS, TX**; C Gates EL, RS*, SOC; J Gilbert CL, E, FS; L Gill FS, TH; M Gill FS; C Gledhill GC**, ME*, PY*; S Goldthorpe EL, ME, PY; T Gould TH; A Green E/EL, FS**, H; N Greenan PHO, TX*; K Greenhough FA, TX; E Greenwood MM; M Greenwood BUS, GC; A Grimbley FA, MA, PY; S Haigh TX; S Hales-Taylor H, PHO; B Haley EL, ME; A Hall FA*, TX; H Hall B, MS*, PY*; L Hall FA**, PHO**; L Hall EC, H; M Hall GC*, PHO; M Hamer PY; L Hamilton H, SOC, T; M Hampshire E, SOC; E Hancock EL, TH; H Hardcastle MM; N Hardcastle E, PY, SOC; M Harling CL, SOC; R Harriott E/EL, TH; M Harris ME; J Harrison CL, E, H; W Hart GC**, ME, PHO*; E Hartley LW; O Hawley SOC; K Haworth SS; N Henry PHO; L Hepplestone PY; D Herriot C, MA; C Higginson EL, ME; L Hill PHO, PY; L Hirst EC, MM; L Hitchings MA; B Hitchmough E, FA*, GC; S Hobson EC, MA; J Holmes SOC; R Holt SOC; E Hotic EL, PHO, TT; R Howard EL, F, PHO; J Howe B, C, PY; S Howes E/EL, G; K Hughes ME, PHO; C Humphreys S; K Hussain EL, SOC; S Hussain GC, ME; C Hutchinson FA**, PY, TX; C Hutchinson ME; P Hyatt EL, PY; M Illingworth E, H, PY; J Infield EL, FS, ME; M Iqbal BUS, EC, H; A Iredale SOC; A Irving GC*, ME*, PHO*; E Jackson FS, TH; G Jackson ME; T Jackson FA, PHO; L Jagger EL, PY, SOC; K Jago RS, TT; U Javaid E, H; J Jenkinson BUS, MM; N Jessop TH; J John PY, SOC; S Johnson E/EL, LW, ME; S John-Wood SOC; A Jones PHO, TX*; L Jones G**; R Julien GC, H; Z Kabir B, MA**, MF; N Kadir BUS, GC, TX*; L Kaszynska GC*, PY, SOC; A Kelly MM; E Kenny FS**, H, PHO; R Kerrod EL, TX; C Kerwin

E, FS, GOV; D Ketley FS, ME, PHO; S Khan E/EL; T King FA, GC, SOC; L Kirk EL, PY; M Kitchen Liston E*, PHO*, PY; S Kopacz BUS, S*, E, TT*; J Kromer PY; G Kuliga PO*; N Kulmann MM*; E Kybaluk E/EL, TH; H Lachman EL, LW; K Lally EC; G Lane BUS*, SOC, SS; E Lawrence PHO, TH; M Lawrence E/EL, FA, ME; W Leeming FS, ME, PHO; L Lenihan TH; A Lindley BUS, MA; C Lindley EL, TX; C Livesey SOC; M Llanelly EC, FS**, H; N Luckow TH; H Lunat B, C, PY; A Lunn SOC; D Lunn B, C, LW; F Mac EC, H; C Madden BUS, EC, EL; T Mahmood EL, FA*, TX; S Majeed BUS, MM; A Manniex-Bilson EL, PY; O Mansell-Taylor BUS, SOC; E Mansoor MM; K Maplethorpe BUS**, FA**, GC*; G Marongere EC, MS, T; C Marshall EL, PY; H Marshall B, MS; A Martin PHO, TX*; M Matthews EL, ME, TX**; L Mccorrie TT; J McCoy RS, S, TT; M McEwen MUS, TH; M McGrath MM; T McHugh MA; T McInerney E, EL, TH; E McKenzie

E/EL, SOC; L McKenzie-Fawcett E/EL, LW, ME; A McLachlan B; D McQuillan GC, ME; L McSherry H, RS, TT; H Megahy B, E, PY; J Mellor H; E Merritt MA, PY, SOC; H Midgley E/EL, TX**; K Miles B, RS, SOC*; I Mir BUS, GOV, MA*; M Mirfield MM, PY; S Mirza B, C; A Mitchell E/EL, FS; M Mlodawska BUS, MM, PY*; H Mobbs BUS, EL, SOC; E Moore MM; G Moorhouse E/EL, FA; J Moorhouse CL*, E, H*; S Moorhouse H, ME, PHO*; P Moran GOV, H*; L Morris-Jones E, FS*, SOC; A Morrison EL, MA, MS; J Morriss FS*, MUS, TH; E Morrow-Lloyd BUS, SOC, TT; D Moska MS, PY, SOC; C Mulcock RS; S Mulhall EC, MM, TX**; N Murphy C, MA; E Murray MM; G Musgrave LW, PY, SOC; S

Mustafa BUS, EC, SOC; F Nadeem EL, GOV, H; M Nadeem EC, MS; U Nadeem C, MA, PY; J Naeem MS, PY, SOC; S Ndlovu FS; B Neki B, BUS, MA*; A Newton E/EL, FA*, H; J Nicholls SS; K Nicholson E/EL, TX; E Nowak E/EL, H; F O' Brien LW, MS, PY; A Olsen MM; C Paga TH; H Paget PY; A Parker FA, ME, TX**; G Parkin H, SOC; T Parry B; A Patel BUS, EC; A Patel MM; A Patel BUS, PY; F Patel C; S Patel EL, TX; S Patel BUS, MM; B Peace ME, PY, SOC; C Pearson LW, PY, SOC; E Pearson LW, MA, PY; C Pellegrina ME, PHO; E Penrose-Bottom MS; C Pestell BUS, MM; B Peters BUS, TX**; L Pinder EL, LW, T; K Pinrod EC*, GOV; S Pitchforth LW, SOC, TH; R Platt E*, EC, FS**; D Pollard EL, ME; R Polley PHO, TX*; M Potter E*, PHO, S*; I Pozzi-Carioti PHO, PY, S; K Ramsden GOV, H, SOC; N Ramzan EL, PY; M Rashid FA**, MA; G Ratcliffe E/EL, ME; C Rathmell MA; J Ray E*, GOV*, H*; O Read G; J Reeve H*, RS**, SOC**; E Rehman E, H, SOC; K Reid E, H; E Reidy B, BUS, MA; E Rhodes PY*; H Richards PY, SOC, SS; C Richardson PY, SOC; M Richardson E, LW, SOC; P Richardson FS, ME, TH; E Rickson CL, H, RS; J Roberts MA; I Robinson ME; J Robinson E/EL, FS, ME; S Robinson BUS; C Rodgers EL, MA; A Rogers EL, ME, TH; C Rogers RS; E Rolfe GC**; J Rooke MM; M Rose E, FS, TH; K Ross E/EL, FS, ME; B Rushton MA, SS; O Russell E, H, ME*; S Saddique FA, ME, SOC; H Sajid H; B Scholes B, T; T Scholey FS**, MA, PY; A Sharif PY, SOC; B Sharp H, TH; L Shaw E/EL, F, FA; H Sheard G; J Shepherd MA; S Shingleton MA, MS*, TH; H Shore E/EL, PY**; J Sidding H, LW, MUS; J Simpson SOC; T Simpson BUS, EL, TT; H Singh ME*; S Skjoldan-Bartolo FA*, GC; H Slavin E, H, TX*; C Smith C, MA; D Smith BUS, EC, FS; E Smith EL, PHO, TX**; G Smith E/EL, LW*, PY; J Smith B, MA, SS**; L Smith B, C, PY; A Sohial E/EL, PY; K Sokhal B, C, PY; E Speck PY, SOC; D Spence EL, FA, FS; L Spencer EL, TX; A Spiers PHO, PY, SOC; M Stansfield BUS, EC**; B Stead PHO; M Stead BUS, EC, MS; B Steward MM; B Stowe H, ME, SOC; E Sullivan EL, SOC; M Sultan SOC; E Summerscales BUS, PHO*, TX**; J Sutcliffe GOV, H; P Sutcliffe FA*, SOC, TT; K Sutton T; M Swift BUS, GC; T Szulist FS; E Tallon CL, E, RS; S Tarandij PY, S; G Tatton FA, TX; J Taylor EL, MS, SOC; M Taylor B, PY; O Taylor-Cameron B, C, PY*; S Taylor-Woodhouse MM; A Thaxter PY, SOC; A Thompson PY; H Thornton SOC; E Thorpe PY, T; H Tiffany BUS, MS, TT; J Tinker EL, ME, PY; R Todd E, FS**, PY; M Tomlin-Netherwood GC, ME; M Toothill TT; J Tuke E/EL; B Turner PY*, SOC; C Turner EL, FA, TX**; F Unwin FS, ME; S Utley FS, TH; A Varley B**, C*, PY*; P Varnham PHO; M Waddington EL, PY; B Waller FA, PHO; C Waller GC, PY; H Walton MM; J Walton MM; C Ward PY; T Ward BUS, MA; D Watson T; M Watson MA; E Wayman CL, MUS, SOC; A West ME, SS; J Wheadon E, FS, RS; H White FA*, FS, PHO*; R White GC*, ME, PHO; A Whitehead GC, TX; M Whitehead LW*, PY*, SOC; C Whiteley EL*, RS**, SOC; M Whitworth MS; T Wilkinson BUS, EC*; B Williams H; T Williams RS, SOC; S Wilson E/EL, FS**, ME*, TH; T Wimpenny ME; D Witkos PO**; A Wood H; A

Woolard E, H, PY; I Wormald E, FS; M Wormald EL, ME, TH; B Yarker EC, MA; I Yehyah MA; Z Yusaf EL, FS; G Zahiu S**; J Zbos FA, MUS.

A-Level key

KEY: A Art, AA Art and Craft, AB Arabic, AC Accounting, AD Art and Design, AAD Applied Art Double Award, AL Ancient History and Literature, AM Applied Mechanics, APP IT Applied Information Technology, AQB AQA Baccalaureate, AR Archaeology, AS Applied Business, ASC Applied Science, B Biology, BH Human Biology, BS Social Biology, BE Social and Environmental Biology, BLD Building and Construction, BtHS BTEC Level 3 Diploma Health & Social Care, BtSP Level 3 BTEC Sport, BUS Business Studies, C Chemistry, CL Classical Studies, CM Communication Studies, CP Computing, CRM Creative Media, CS Computer Science, CT Critical Thinking, CW Creating Writing, D Dutch, DN Dance, DR Dress, DRA Drama, DS Domestic Science, DT Design and Technology, E English Literature, EG Engineering, EL English Language, E/EL English Language and Literature, EC Economics, ECB Economics and Business, EN Environmental Science, EP Extended Project, ES Engineering Science, ET Electronics, F French, FA Fine Art, FF Fashion and Fabric, FS Film Studies, FT Food Technology, G German, GA Graphic Art, GC Graphical Communications, GED Geometric and Engineering Drawing, GEO Geography, GK Greek, GL Geology, GR Graphics, GOV British Government and Politics, H History, HA Ancient History, HC Hospitality and Catering, HE Home Economics, HSLA Higher Sports Leader Award, HS Health and Social Care, I Italian, IT Information Technology, JP Japanese, L Latin, LR Leisure and Recreation, LW Law, M Mathematics (pure and theoretical mechanics), MG Manufacturing, MA Mathematics (pure and applied mathematics), ME Media Studies, MP Mathematics (pure), MS Mathematics (pure mathematics with statistics), MM Mathematics (other mathematics papers), MF Further Mathematics (all variations), MTEC Music Technology, MUS Music, P Physics, PA Performing Arts, PAN Panjabi, PD3 Design Technology Produce Design, PE Physical Education, PH Philosophy, PM Physics and Maths, PHO Photography, PO Polish, PS Political Studies, PU Public Services, PY Psychology, Q General Studies, QE General Studies with pass in Spoken English, R Russian, RM Resistant Materials, RS Religious Studies (scripture), S Spanish, SA Applied Science, SC Science, SE Spoken English, SOC Sociology, SPU Science for Public Understanding, SS Sports Studies, ST Statistics, TH Theatre Studies, TT Travel and Tourism, TX Textiles Technology, U Urdu, Z Zoology, FBUS French Business Studies.

* Denotes grade A pass.

** Denotes grade A Star pass.

! Denotes pass in additional special paper.

† Denotes grade one in additional special paper.

‡ Grade A pass with one in special paper.

+ Denotes AS-level.

O Letters in brackets indicate passes at GNVQ

STEP denotes Special University Entrance Paper.

bt = Btec