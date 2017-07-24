The regular Super League season is now complete and below is who will play who in the second phase.
The dates for the fixtures will be confirmed at 8AM on Wednesday morning.
SUPER LEAGUE SUPER 8S
Castleford Tigers
Home: HULL FC, LEEDS RHINOS, ST HELENS, WAKEFIELD TRINITY
Away: HUDDERSFIELD GIANTS, SALFORD RED DEVILS, WIGAN WARRIORS
Leeds Rhinos
Home: HULL FC, SALFORD RED DEVILS, ST HELENS, WIGAN WARRIORS
Away: CASTLEFORD TIGERS, HUDDERSFIELD GIANTS, WAKEFIELD TRINITY
Hull FC
Home: HUDDERSFIELD GIANTS, SALFORD RED DEVILS, WAKEFIELD TRINITY, WIGAN WARRIORS
Away: CASTLEFORD TIGERS, LEEDS RHINOS, ST HELENS
Salford Red Devils
Home: CASTLEFORD TIGERS, HUDDERSFIELD GIANTS, ST HELENS, WAKEFIELD TRINITY
Away: HULL FC, LEEDS RHINOS, WIGAN WARRIORS
Wakefield Trinity
Home: LEEDS RHINOS, ST HELENS, WIGAN WARRIORS
Away: CASTLEFORD TIGERS, HUDDERSFIELD GIANTS, HULL FC, SALFORD RED DEVILS
St Helens
Home: HUDDERSFIELD GIANTS, HULL FC, WIGAN WARRIORS
Away: CASTLEFORD TIGERS, LEEDS RHINOS, SALFORD RED DEVILS, WAKEFIELD TRINITY
Wigan Warriors
Home: CASTLEFORD TIGERS, HUDDERSFIELD GIANTS, SALFORD RED DEVILS
Away: HULL FC, LEEDS RHINOS, ST HELENS, WAKEFIELD TRINITY
Huddersfield Giants
Home: CASTLEFORD TIGERS, LEEDS RHINOS, WAKEFIELD TRINITY
Away: HULL FC, SALFORD RED DEVILS, ST HELENS, WIGAN WARRIORS
THE QUALIFIERS
Warrington Wolves
Home: CATALANS DRAGONS, HALIFAX, HULL KR, LEIGH CENTURIONS
Away: FEATHERSTONE ROVERS, LONDON BRONCOS, WIDNES VIKINGS
Catalans Dragons
Home: FEATHERSTONE ROVERS, LEIGH CENTURIONS, LONDON BRONCOS, WIDNES VIKINGS
Away: HALIFAX, HULL KR, WARRINGTON WOLVES
Leigh Centurions
Home: HALIFAX, HULL KR, WIDNES VIKINGS
Away: CATALANS DRAGONS, FEATHERSTONE ROVERS, LONDON BRONCOS, WARRINGTON WOLVES
Widnes Vikings
Home: FEATHERSTONE ROVERS, LONDON BRONCOS, WARRINGTON WOLVES
Away: CATALANS DRAGONS, HALIFAX, HULL KR, LEIGH CENTURIONS
Hull KR
Home: CATALANS DRAGONS, HALIFAX, LONDON BRONCOS, WIDNES VIKINGS
Away: FEATHERSTONE ROVERS, LEIGH CENTURIONS, WARRINGTON WOLVES
London Broncos
Home: FEATHERSTONE ROVERS, HALIFAX, LEIGH CENTURIONS, WARRINGTON WOLVES
Away: CATALANS DRAGONS, HULL KR, WIDNES VIKINGS
Halifax
Home: CATALANS DRAGONS, FEATHERSTONE ROVERS, WIDNES VIKINGS
Away: HULL KR, LEIGH CENTURIONS, LONDON BRONCOS, WARRINGTON WOLVES
Featherstone Rovers
Home; HULL KR, LEIGH CENTURIONS, WARRINGTON WOLVES
Away: CATALANS DRAGONS, HALIFAX, LONDON BRONCOS, WIDNES VIKINGS
Wakefield Trinity have signed hooker Tyler Randell from NRL side Newcastle Knights on a two-year contract from the start of the 2018 season.
The 24-year-old Australian has spent his entire professional career to date at Newcastle, making his debut in 2014.
He has made 44 appearances, five of them coming in 2017.