These are the results for students at Greenhead College.

Hundreds of students across Huddersfield and wider Kirklees and Calderdale will be picking up their results for A levels and BTECs today (Thursday). It comes as new figures show more than one in four A-levels were awarded an A or A* this year. The success rate is the highest proportion for six years.

In total, 26.4 per cent of UK entries were given one of the two top grades, according to data published by the Joint Council for Qualifications (JCQ). This is up 0.1 percentage points on last year.

Huddersfield students have once again done fantastically, with hundreds earning places at universities and further education courses across the country. For information on clearing, see our full guide here .

The full results

LI Abbaasi B, C, MA; U Abbas B**, C*, MA, P*; Z Abbasi B, C, PY*; SJM

Abdulkarim B, C, MA; S Abekov F, MF**, MA**, P*; MG Abell A*, EL**, GOV;

A Abid E*, EP**, LW*, SOC**; M Abid EC, EL*, LW*; Z Ackbar C, EL*, RS;

AJ Ackroyd B, C, MUS; EI Ackroyd F, H, MA*; MO Adam A, H; HE Adams BUS,

E, PY; JR Addy EC, GOV; M Adeka EL*, E*, EP; AA Adeniji EC, MA, P; M

Adil B, C, PY; CM Agagon GEO*, RS, SOC**; A Ahmad B, C, MA; H Ahmad EL,

E, SOC; A Ahmed B, C, MA; D Ahmed B, C, MA; M Ahmed B, E/EL, EP, PY; M

Ahmed C, P; O Ahmed B, C, MA*; Z Ahmed EC, E, H; ZD Ahmed B, C, E; ZA

Ajaj B**, C*, MA*; F Akram E/EL, HS, SOC; A Alam PY, RS, SOC*; IK

Aldridge C*, E/EL*, GEO*, MA*; I Ali B, C, SOC*; MM Ali B, BUS, C; TB

Ali EC, EL, EP, GEO; MR Allen EC, MA, S; LE Allinson B, EL*, EP, PY; HE

Allsopp MF*, G**, H**, MA**; RG Almond BUS, F, MA*; RO Amahwe B, C, MA;

S Ameen B, C, MA; S Amin C, PY; MU Amjad B, C, GEO; S Amjad BUS, EL, HS;

N Amjid A*, EP*, G, P; OC Amobi B*, C*, F*; JG Anderson B, MA, P; KL

Anderson A**, B*, EP*, MA; KB Antonova B*, C*, EP, PY*; C Apnak A, BUS,

S; AMAD Aranas B, C, PY; KEJ Archer EC*, GOV*, RS; S Arif E/EL, EP, SOC;

E Armatage E, H, PY; EO Armitage EL**, E**, H**; EK Armitage BUS, MA,

PY; ML Armitage BUS, MA*, PY; D Armstrong A, BUS, EL; AM Arrowsmith E,

H, S; H Arshad B, C; HZ Arshad B, C, HS; A Asaf EL, EP, LW, SOC; T Asalu

B, C, PY; N Asghar BUS, HS, PY; MAF Ashour C*, EC, MA**; AS Ashraf B,

C*, MA; AF Ashraf B*, C*, EP, MA*; TK Ashurst E, HS, PY*; AI Aslam B, C,

DRA; I Aslam HS, LW; J Aslam B, C, SOC; MZ Aslam C, EC, MA; H Asmal B,

C*, MA; EA Aspinall A, C, MA; I Aspinwall EL*, GOV, PY; AE Asquith B, C,

MA; L Aughton B, C, MA; N Ayman B, C, EP, GOV**; Z Azeem C, EC, MA; A

Aziz BUS, LW*, SOC; I Aziz B, C, PY; M Aziz B, C*, MA; FM Babar EC, LW,

PY; SK Bachas A, EC, LW; M Bade B, C, EP, PY*; B Baig B, C; HM Baig EC*,

MF*, MA*, P; ES Bailey-Taylor B*, C**, MA; HE Baines E, SOC; JW Baird

EC*, GOV**, H**; GA Baldry A*, B*, C, PY; IG Bamford E, PY; RD Bamford

MF**, G, MA**, P**; RA Bamforth EC**, LW**, H*, MA*; JA Bangay B, C,

GEO; HP Banks B, E**, EP*, MA*; GM Barker GEO, GL, H; CR Barlow B, C,

MA; TM Barlow BUS*, EC*, GEO; RA Barnes C, EP**, H, MA; LM Barr A*, E*,

PY; GM Barrett EC, E/EL*, GEO; NE Barrow C, EC*, MA*; KS Bartholomew C,

EC*, GEO, MA; DR Barton CS*, MA*, P; A Bashir B, C, SOC*; E Basser BUS,

EC; E Batley B, EP*, LW, H; EM Battey A*, E, H; AEW Baxter A**, EL*, E*;

CJO Beal MA*, P*; HE Bean B, GEO, MA; JR Beastall B, PY, SOC; JB Beever

LW, GEO, MA; A Begum B, C, EL; R Benabderrahmane E*, LW*, PY**; DI

Benison CS, EC, MA; BR Bennett EC**, MF*, GEO*, MA**; E Bennett B, LW*,

PY; B Benny B, C, MA; CL Benson B*, C*, GOV**; KAT Bentley BUS*, EC, LW;

NA Benton BUS, EC, MA; JL Berry CS, H, MA; PK Bhullar BUS*, EC, LW; H Bi

EL, LW, SOC*; Z Bibi B, E/EL, PY; ML Bidnell C*, F*, S*; FL Bignell

BUS**, PE*, SOC*; BL Bingley EP, LW, RS, SOC; MJ Birch B, P, S; ELM

Birkinshaw E, FS, SOC; TJ Black BUS*, MA**, P*; LC Blackburn B, H*,

PE**; OC Blackburn B, HS*, GEO; GO Blain E, HS, SOC; LM Blakey MF**,

GEO**, MA**, P*; J Bland B, PE; DA Bligh-Smith C*, EL**, PE*; SS Bobat

B, C, E, EP*; CA Boid B*, C*, E; RA Bolland B**, C**, MA*; MEL Boniface

A*, E*, FS*; KE Booth B*, C*, H**, MA*; LF Booth C*, MA, P; MJ Bownas

DRA*, G, PY; ME Bradbury EC**, E, H; KB Bradley BUS, EC*, E/EL; L Brady

A*, E, FS*; RE Bramley E*, F*, H*, S*; EF Brearley EL**, EP, H, PY; DM

Brennan CS, EC, MA; RC Bridge A**, GOV, MA*; HE Broadbent E, H, PY; TJ

Broadhead C**, MF**, MA**, P**; JL Brocklehurst B, BUS*, PY; R Brook C,

MA*, PY*; AC Broomhead B, PE*, PY; LF Broomhead B, BUS, MA; AJ Brown B,

E*, H*; AJ Brown A*, E, SOC*; HG Brown EP*, GEO*, GOV*, H**; JW Brown

MF**, GEO**, MA**, P**; JR Brown H; M Brown B, EL, PY; SEM Brundell

BUS*, EC, GEO; HJ Burgess B*, C*, LW*; AF Burke EL, HS, PY; EL Burke C,

EC, MA*; GE Burkinshaw E, MF*, MA**, P*; WJ Burley B, C, H; EM Butler

BUS, EC, SOC; A Butterworth B**, C*, EP*, G*; B Butterworth A, EC, GL;

CE Cain E/EL*, EP**, H*, PY**; AD Caldwell EC, MA, P; JF Calvert BUS**,

EC**, MA; JD Calvert EC, H, RS; KR Cameron A**, B, F; LM Cargill B, HS,

PE; GS Carter A; JH Carter C, EP, MA*, P*; RJ Cartwright EC, GEO, H; LF

Carver B, C*, MA*, P; FD Caswell EP, G, H, S; FM Cavallaro A, DRA, EP**,

RS; TC Chamberlain E*, F**, H*; JAG Chambers B**, C**, MA**, P**; MG

Chapman E, GEO, H; LA Chappell B, C, E*; JR Chasiak-Pratt BUS**, EC**,

MA*; CL Chawner C, EC*, MA*; H Chen EC**, MF**, MA**, P*; OK Childe MA,

MUS, MTEC; S Chopdat B, C*, EP, P; GL Chorlton A**, GEO**, H*; A Chothia

B*, C, EP**; J Christie-Clarke C, MF*, MA*, P*; JD Chymycz E**, LW**,

MUS*; AJ Clark C**, MF**, MA**; FN Clark A*, C**, MF*, MA**; JW Clark B,

EP, PE; MD Clarke B, MA, PE*; TO Clay A**, F, S; CRJ Clayton F*, MA,

PY*; RJ Clayton C, MA, P; NJ Clements C, GEO*, RS; JE Clough LW, H, PY;

GL Coates EL*, EP, LW, SOC*; ADO Cole EC, MA, P; JM Cole B, C, MA; EM

Colley B*, C*, MA*; ZG Collins Hayward B, C, MA; LM Collis HS, MTEC, PY;

ES Colman B, EP**, MUS, PY; AI Connolly A, MUS, MTEC, S; SA Consterdine

B, C, MA; RJ Convey B, GEO, GL; AP Conway-Spiers B, C*, MA; AH Cooper

EP; GB Cooper EC, GOV, MA; JT Cooper MF**, MA**, P**; ME Cooper B*, C*,

MA*; FR Cooper-Smith F, GEO, MUS*; AR Copley BUS, PE, SOC; JA Corcos

C**, MF*, MA**, P*; EC Corkill CS*, MF*, MA**, P*; A Cornelly LW, H,

SOC; OR Cota A, RS; EL Coulter A*, GEO*, GL*; AR Cowton PE, P; C Cox B,

C, PY; JA Crabtree B, C, PE; MG Craddock BUS, C, LW, MA; JJ Crook A**,

B, C, EP*; LH Crook C, MA**, P; RC Crorken H*, PY*, S; AD Crossland

BUS**, F*, MA, S**; NB Crossley B*, C*, H*; AJ Crothers B, C, MA; HJ

Cuerden EC*, EL*, EP, RS; EK Cunningham B, C*, MA*; LK Cunningham A**,

E/EL*, EP**, MA**; ME Curley B, C, GOV; EE Cyrus C*, MA, P; M Czubkowska

BUS, EC, PO, SOC; HM Dack B, F, S*; YR Dadibhai B, C, EC; MR Dalby A*,

B, C, GEO; FM Daly E*, EP**, H, MA*; IA Dar E, MA, RS*; LH Darvill BUS*,

E, PY; IL Davey A**, MA*, MUS**; MEP David E**, LW*, H**; MC Davidson C,

MUS; CI Davies E, EP, FS**, PY**; A Dawjee C*, MA*, P; K Daws B, EP**,

LW, H; NM Dawson B, PE**, PY*; NJ Dawson CS, EP, MA*, P; EE Deacon B, C,

MA; PA Dean A, G, PY; MJ Debenham Brooke B, DRA, EP, PY; TL Dedekind A*,

F, H; E Defty A**, B*, GL*; MG Demaine C, E, H; SF Demaine E, GL, H; RJA

Denton BUS, EC, G; DS Deol C*, EP*, MA*, P*; BJ Dessent A**, EL**, E**;

LA Detraux C**, EP**, MF**, MA**, P**; TE Devonport C, LW*, H; DJE

Dewdney EC, GOV, RS*; MK Dhaliwal B*, C*, MA**, S; NK Dhaliwal B*, C,

MA; TF Di Maio-Zaffino E, EP*, H, S*; ABC Dickens A**, GEO*, H*; JE

Dickinson EL, GEO, PY; KJ Dickinson HS, H, PY; JM Diffley C*, MA*, MUS*,

P*; ML Disken A**, GEO*, H*; RD Dobbins B*, HS, MA*; NE Docherty BUS,

EL*, H; LE Dodd C, P, PY; TA Dodd H*, MA, P; ES Dodd Adkins A, B, PY; LK

Doig C, GOV**, H*, PY**; SM Dolton E, H*, S; BR Doorduyn A**, B, C; EK

Doran DRA*, GEO, PY; E Douglas B*, C*, E; EL Downing B*, C*, EC*; MR

Doyle E, EP, LW, PY; ZA Doyle B, MA*, PE**; IS Drake B*, C, MA; MN

Dransfield B*, C*, MA; BR Drury EC, H, MA; KL Dube EP, GOV, H, S; IR

Duffield EL, LW, PY; CE Dunn EC, EL, PY; EL Dunne E/EL*, PY*, SOC*; J

Dunning MA**, MUS, MTEC*; EM Dunstan B, HS*, PY*; GE Durrans B*, C*,

MA*; A Dwyer A**, E**, H*; CE Dyson BUS*, EL*, SOC; HG Dyson BUS, EC;

IJM Dyson B*, MA*, PE**; RI Dyson BUS, F, GEO; LHC Eades EP**, MF**,

GL*, G, MA**; CM East F, LW, PY; JA Edley EC; HL Ellis EP, MUS, PY,

SOC*; I Ellis DRA**, E, EP, SOC; JD Elsey C*, MA*, P; HAJ Elwis B, C,

PY; MS Emmerson CS, MA, P; LA English GEO, GL; M Erenbergs C, MA, P; RL

Eva E, F, H*; AF Evans A**, B**, C**, MA*; AL Evans B, MA*, PY; KJ Evans

HS*, PE**, PY; MF Faisal B, C, PY; U Farooq CS, EP, MA, P; BFA Fawley C,

EP**, MA, P; EL Fernandes E, LW, H; KM Fitton B, H, PE**; EA Fleming A*,

E/EL, SOC; SAN Flynn B*, C*, MA; ET Fowler BUS*, EL*, SOC**; AM Freeth

BUS**, EC**, GEO**; LG Fretwell B, C, F; RAJ Frith A*, B, RS; CIC Froste

BUS, HS, SOC; HL Fulcher A*, GEO, PE*; KN Furness B, E/EL, PY; NR Gale

EP*, MF, MA**, S**; N Galiara EL, LW, GOV; AP Gatland B, EP, LW, PY; ER

Gaughan EL**, F*, RS*, S**; DC Geary C, H, MA; M Gedman EL**, GOV, SOC;

M Georgiadou BUS, EP*, H, PY; S Ghauri C, EC, MA; S Ghosh C, MA, PY; HG

Gibson E, LW*, H*, SOC*; AF Gill LW, GOV, PY; ER Gill EP, PE*, PY, SOC;

HJ Gill BUS*, EC; M Gill BUS**, EC*, GEO*; PK Gill B, C, E; RNS Gill B,

C, MA; BCI Gillard E**, EP*, H**, RS*; BG Gillespie E, H, SOC*; RBH

Gledhill B, BUS*, MA; GW Glover BUS**, EC**, MA; HD Glover BUS*, EC*,

MA; BT Golding-Sebitla BUS, EC, SOC; SP Goldman CS, MF, MA**, P; CN

Goldthorpe EC, EP, PY; LH Gordon LW, RS, SOC; LJ Gosling B, E*, GEO**;

MR Gott B, EC; AR Grace A*, E, GEO; AJ Gray FS, H, MTEC; JKRJ Gray BUS,

EC, EP, LW; LA Gray EC*, G**, MA**, PY**; AWM Green C, EP, MA, P; CI

Green F, SOC*, S**; GF Green H, PE**, PY; MCM Green EL*, EP, FS, PY; HJ

Greenhalgh B**, C**, EC**, EP**; CN Greenwood C*, MA*, P; EV Greenwood

E, GOV, H; MJ Greidanus C*, MA*, P*; EJ Griffiths C*, MA*, P*; HF

Grimshaw B*, C, H; OJ Grogan BUS**, EL*, MA; JA Grove B*, C, EP, MA; J

Groves B, C*, PY*; JR Guest GEO, GOV*, H; M Gumersell BUS, E/EL, PY; MP

Gurr B, F*, PY*; HT Gutu B, C, EP, PY; S Habib HS, PY, SOC; EE Habron G,

PY, RS; E Hackett B, C, MA; EJ Hague E**, H, RS; R Haigh BUS, F, H; JA

Hall EC*, MA*, PY*; LD Hall A, BUS; TJ Hall GEO, GOV, RS*; IM Hallam LW,

PE, PY; EL Hallitt E/EL**, GEO*, H**; AE Halstead B, GEO, PY; DBS

Halstead A*, HS, PY; MM Hammond E/EL, PY, SOC; GE Handforth E, GEO, H; S

Haneef E/EL*, LW*, H, RS; ER Hanley B, BUS**, PE*; SC Hannah B*, EC**,

MA*; US Haque B, C, MA; GT Harle B, C, EP**, H; AB Harrington-Tempest

PE, SOC; JA Harris B*, C**, MA**; LT Harris C*, EC*, MA*; LE Harrison

EC*, H, S; RO Harrison B, MA, P; TC Harrison BUS, EC; RL Hartley A**,

LW*, GOV**, RS*; A Hashemzadeh C, MA, P; FI Haslam C*, MA*, P; BJJ

Hattrell B*, MA*, PY*; CE Hayhoe EL, E, EP, H; BJ Heaps EP, H, MA*, MUS;

SJ Heath E*, F*, MA; JR Heaton MTEC; J Helliwell BUS, EC, MA; LJ

Hemingway F, PY*, S; CA Hepworth BUS, EC, MA; EJ Hepworth B, EL*, H; IC

Hewitt CS, MA, PY; OR Hicks B, C, EP, MA; CM Hill GEO, MA, PE; K Hilton

EC, H, SOC; HE Hinchliff C*, MA**, P*; TH Hinkin B, BUS, H; S Hions EC*,

MA, P; MJ Hodgson B, EL*, EP*, H; SN Hodgson B, C, E/EL*; AJ Hogg B**,

C*, MA*, P; G Holdt E*, EP**, GEO, H; LPB Holliday EC, LW, MA; AM Holmes

CS*, MA*, PY; AH Holmes A**, C, EP, MA; CM Holmes A**, BUS, S; WP Holmes

MF**, MA**, P**; WJ Holroyd EC**, GOV**, MA**; JS Hook B*, C*, EP*,

GEO*; EI Hopwood EC, RS, S; AV Horncastle A, EL, SOC; BM Horner B, PE,

PY; KM Horsfall C, F*, PY**; EH Horsley E, FS*, GOV; B Horton CS, GEO*,

GOV; NW Horvath C, EC; OJ Hosker BUS*, EC, MA; ER Howell B, C, EP, GEO;

R Howell-Lubinski B, PY, SOC; EM Howells B, C; NR Hubbard C*, EC*, MA*;

AJ Huddleston B, C*, F*; A Hudson E**, EP**, H*, PY*; TC Hugill B, BUS,

PE; ECC Hugo B, C, H; EJ Hunt EP, H, PY; CE Hurt A, H, PY; A Hussain E,

PY, SOC*; A Hussain B, C, MA; H Hussain B, EC, GEO; HN Hussain HS, PY,

SOC; II Hussain B, C, MA; M Hussain B, C, EP*, PY; M Hussain B, C, MA;

MA Hussain B, C, MA; N Hussain B, C*, PY; S Hussain B, C*, MA*; SR

Hussain DRA, E, PY; Z Hussain EC*, GOV*, H*; Z Hussain B, PE*, PY; AML

Hustler E/EL, H; EM Hutchinson B*, C**, EP, MA*; AL Hutson BUS**, EC**,

GEO**; EF Hynes EP, F*, LW, H*; TE Ibbotson B, C, MA; M Ibn-Nasar B**,

C**, MA*, PY**; R Idrees B, C, PY; T Iftekhar B, C, MA; LME Ikin G,

GOV*, H**; SR Ingham A**, E*, H; A Iqbal A*, B, C; AN Iqbal B, C, PY; H

Iqbal B, C, MA; M Iqbal B, C, MA; SRK Iqbal B*, C, GOV*, PY; US Iqbal B,

C*, EP, MA; A Irfan B, C, MA; MA Irfan B, C, EP, MA; EM Irving E*, MA,

PY*; ZA Irving CS, MA*, P*; CA Ives B**, C**, MF*, MA**; AG Jackson F,

GOV, H; LO Jackson EL**, E**, EP**, LW*; Z Jaffer B*, C*, SOC**; A

Jahanghir EP*, GOV*, H*, RS; DK Jahangir B, C, MA; A Jahnghir E/EL, PY,

SOC; R Jain B, C, MA; OH James BUS, MA, PY; MM Jardine A**, E/EL**, EP*,

GOV**; RL Jarman EP, GOV, H, MUS; TL Jebson A**, MA, P; S Jehangir B,

HS, H; SA Jennings A**, F*, H*; SC Jennings E/EL, H, PY; BR Jessup A*,

E/EL, RS; WB Joffe C, GOV, S; AK Johnson B, MA, PY; LC Johnson EL, HS,

PY; WGQ Johnson EC*, H*, S**; AG Johnson-Lynch BUS*, MA, PY; BA Jones

E*, GEO, H; BJ Jones LW, GEO, S; EM Jones EC*, H, MA; HNW Jones CS, GOV;

I Jones B**, C**, MA*; ME Jones E*, EP**, GEO**, H*; RJ Jones B, DRA*,

HS; EAL Josiah B, C, MA; OJ Joyce C, GOV, MA; JE Justice C*, MA*, P*; OJ

Kabala B, C, PY; MI Kadia BUS, EC, EL; NA Kahsay B, C, SOC*; RA Kahsay

B, C, RS; N Kareem B, C*, MA; NY Kathrada B, C, EP, GEO; G Kaur B, C,

PY; H Kaur LW, H, SOC*; J Kaur EL, LW, RS; M Kaur B*, C*, GEO, MA*; WM

Kawala C*, MA*, P*; FOR Kelly C, EP, MA, P; GR Kelly EL, LW, PY; LE Kemp

A**, B*, GEO*; EB Kennedy E**, H*, PY*; PJ Kenworthy EL, E, H; JTP

Kershaw B*, C*, MA*; EI Ketteringham BUS, PE, SOC; A Kettlewell HS*,

PE**, PY*; A Khalid B, C, MA; A Khalid B*, C*, PY*; N Khalid B, C, E*; Z

Khalifa B, C, MA; U Khalil B, C, MA; SK Khaliq B, C, EP, SOC; A Khan

BUS, LW, PY; M Khan B**, C**, MA*, P*; RA Khawaja B, MA, P; SZ Khawaja

E, PY, SOC*; JK Khella C, MA, P; N Khoshkhabar Sardroud B, C, PY; MJ

Kilvington LW*, PY*, S*; KP Kimmings B, C, S; BJ King CS, MA, MUS; C

Kingsbury DRA, E, RS; MR Kinsley BUS, F, MA; EB Kirk B, C, E*; EES

Kirkby-Geddes F*, G, GOV*; BSK Kirsch-Pinfold A, E, RS; BRL Knapton B,

EP, PY; BD Knight B, GEO, GL; CB Knight G**, MA**, P*, PY; E Knowles E,

H, PY; MS Knowles CS, EC*, MA*; M Kohl EL, HS, PY; L Kowalik A*, E*, PY;

A Kumaraguruparan B, C, MA; RM Labdon B*, C*, MA, P; EWB Lacy MF*, GOV,

MA**, P*; ALK Lalli BUS, GEO, RS; N Lancelot BUS, EC*, LW; NJ Lane C**,

MA**, P*; C Lang B*, C, PY*; EL Lang GOV, H, RS; BK Latham EC, GOV, MA*;

AR Lavelle LW, PY, RS; MM Lawrence E*, H, SOC*; MGY Le B, C, EL, EP*; BA

Leah LW, GOV, H; ER Ledger B*, C*, PY**; AH Lee BUS, EP, MA*, P; KG Lee

C, MA, P; ET Leech EP, GEO*, MA, P*; SJ Lees F*, LW, GOV*, H**; IM

Lenihan E, H, PY; WMJ Leslie C, MA, P; BJ Lewis MF, MA*, PE*, P; EAFXH

Liang EP, F, SOC*, S; MJ Liddle BUS, C*, MA; LA Lim EC*, F*, S**; FG

Lindley B**, C**, GEO**, MA**; JE Lindley B*, C, MA; TJ Lindley EC, PE;

ON Linley C, EP, MA*, P; MO Little B, GEO, RS*; MR Llewellin B, C, MA;

RJ Lloyd LW, GEO, H; F Lobocka H, PY, RS; RP Lockett CS, P, PY; BJ

Lockley EC, GEO, GOV*; AR Longden LW, H, MA; LD Longley B, GEO, GL; CP

Lorimer B, LW, PY; KK Lubisz CS**, MF*, MA**, P**; ML Lubsir-Latif B*,

C*, MA; N Lyne EP, LW, PY, RS; CJ Lynskey EL*, HS*, H; AR Macdonald BUS,

E/EL, LW; FB Macdonald MF*, H, MA*; JLJ Maher B, C*, MA*; MS Mahlangu B,

C, MA; A Mahmood B, C, MA; A Mahmood C, EC, MA; M Mahmood B*, C, EP*,

PY*; N Mahmood B, C, E; S Mahmood EC, E/EL, HS; Z Mahmood B*, C*, PY**;

AJ Mahroof BUS, EC, EL; M Mainetti E/EL, FS*, S*; A Malek C, MA, P; HM

Malik B*, C*, EP**, MA; AJ Malpass B, LW, PY; I Maminimini B, C, H*; SJ

Mangan MF**, MA**, P*, RS*; RG Manning EC, GEO, MA; B Manzoor C*, MF**,

MA**, P**; FS Maqsood B, C, MA; TD Markland B, GEO, PE; E Marlor BUS*,

E, S; EJ Marsden B, C, PY*; RL Marsden B*, EC**, EP**, H*; RQ Marsden

A*, C*, MA, P*; DS Marsh CS, MA, P; CJL Marshall EC*, MF*, H*, MA**; JHR

Marshall EC, EP, LW, PY; SA Marshall CS**, MF**, MA**, P**; IV Martin

EP*, F*, MF*, MA**, RS; L Maryem A, EC, MA; MA Master B, EC, MA; IG

Mather B, C, MA; EC Matthew B, EC, MA*; VJ Maunder GEO, PY; FJ Mayall

EP**, GEO*, H*, MA; H Mazhar B, C, EP**, PY; A McCarthy EC, MA, P; BR

McCormick E/EL*, RS, S*; PA McDermott GEO, H, PE; CR McDowell B**, F*,

MA**; JL McDowell CS, P; RB McDowell EC*, EP*, GOV, H; KI McEvans EC,

LW, H; E McGovern E, H, PY; MF McGowan B**, C*, PY*; A McGrath EP*, F*,

H*, SOC**; JCR McGrath BUS**, EC*, MA; SA McGrath B, C, PY; KSG McGregor

BUS*, MA, PY*; JW Mcloughlin C*, EP**, GEO*, MA*; JL Mcmanus B, P, PY;

MA McNab B, C, MA; ML McPherson BUS, CS, MA; SK Mehat B, C, MA; R

Mehmood B, C, PY; S Mehmood E, LW, PY; JA Mellor GEO, P; TR Metcalfe

EC*, E, GEO**, GL; RE Midgley B*, C**, MA**; EA Miles-Furmedge LW, PY,

S; JJ Milledge B, C, EP*, MA; GM Miller E, PE, RS; RG Millett EP**, LW,

MA, S; JR Milligan C, H, MA; BN Millington B, PY, S; GL Mills BUS*, GL*,

MA; KEF Mills B**, C*, GOV*; I Mirza HS, PY, SOC; HS Mistry C, MA*, PY*;

BJ Mitchell BUS, EC, MA; JP Mitchell BUS**, EC*, MA, MTEC; KL Mitchell

B, MA*, PY; M Mitchell A*, E/EL, H; HH Mohamed EC, PE, PY; S Mohammed E,

MA, RS*; H Molloy E*, G, H; E Momoniat BUS*, C*, EP**, MA; H Monga B*,

C**, MA**; EJ Moore CS, MA, P; JW Moore EC*, MA*, PY*; MM Morgan C*,

MF*, MA**, P*; SD Morris BUS, EC, MA; WH Morris C, H, MA*; KS Morrissey

B*, C*, P*; OP Moses E, H, PY; GD Muddiman EL*, FS**, RS*; KU Muhammad

EL, HS, PY; HJ Mukhtar B*, C*, MA; M Mumbaiwala B, MA, P; BJ

Mumford-Lloyd B, C*, GEO; T Munatsi B*, C, PY*; S Munir BUS, EC, PY; FE

Murgatroyd EP*, H**, MA*, S*; L Murgatroyd C, EP, MA*, P; CC Murphy

BUS*, PE**; TD Murphy B, C*, MA*; OT Murray BUS, EC, PE; L Mushtaq B,

C*, MA; SA Mushtaq B, C, MA; H Nadeem B, C; M Nadeem LW, PY, SOC; MAI

Nadeem BUS**, EL, LW; M Nadeem EC, EL, GOV; R Naeem B, E, PY*; SA Naeem

EC, EL, PY; MZ Nauman LW, MA, P; AS Nayan BUS, LW; JL Naylor DRA*, E**,

H*; GAE Neagle PY, RS, SOC; JA Nelson C**, MF**, MA**, P**; T Neska CS,

EP, MF*, MA**, P*; N Newbatt B*, C**, MA*; GE Newson BUS, E, H; SM

Newton BUS*, EC*; NB Ngwenya E/EL, H, SOC; AI Nicholson C, MA*, P; K

Nikolli BUS*, C, PE; HW Noble EC*, GEO*, MA; KL Nobles B, C, MA; S Noor

E; BN Norris EC, EP, MA, P; IO Northrop F*, PE**, S*; IL Norwood A**,

DRA*, MA*; C Nuttall E/EL, GL, PY; TJ Nuttall B, BUS, C; EG O'Brien B,

C, MA; LA O'Connell A**, B*, C**, EP; EG O'Connor A**, BUS**, HS**; JAT

O'Connor BUS, EC, PE; I O'Donoghue DRA, E/EL, S; RE O'Sullivan A**, E,

GEO; CMG Oates A, PY, SOC; AO Olaleru EC, MA, PY; A Oldham B*, C*, MA;

FO Oldham B, C, GEO; KE Oldroyd B, C, EP**, MA; MAC Ordway LW**, GOV**,

H*; M Orford-Kinder BUS, PE, PY; W Osmolska C*, MF*, MA**, P**; AT Page

MA, PE*, PY; NH Page A*, E, FS*; JJ Paine B*, C*, GL*; A Pal B, LW*,

PY*; T Pal C*, CS, MA; EV Palmer A*, E, PY; RA Park B, EL, GOV; BJ

Parker CS*, EC, EP*, MA; GM Parker B, EC, HS; HE Parker E/EL, GEO*, H;

AG Parkes B, C, EL*; LA Parkes C*, EP**, MF*, MA**, P*; HA Parkinson LW,

H, S; AH Parry C*, MA*, P*, S; TJ Parry BUS, EC, LW; A Parsian C**, MF*,

MA**, P*; LJ Parton-Barr EC**, GOV, MA*; MT Pasha EC*, MA, P; MS Pasha

C, EC, MA; A Patel EC, H, PY; U Patel B, EC*, MA; VS Patel B**, C*, MA*;

JB Patterson BUS, EC, LW; CM Pattinson GEO, MA, PY; RS Pearce C, LW, H;

NJ Pearson EC, EL*, PY; KV Peel B**, C**, EC**, MA**; EM Pendleton-Walsh

C, MA, P; EC Pennie A**, BUS*, EC; ME Perks E, EP*, MTEC, PY; T Perren

A*, B*, C; H Perriton EL*, EP, F, MTEC; DH Phillips GEO, GL*, S*; SE

Pickering E, MA, P; L Pickersgill B, C, PY; ES Pinder C**, EC, MF**,

MA**; GM Plunkett B, C, PY; JA Poppleton MA, PE, P; EM Poulson EC, H,

MTEC; OA Powell E, EP, H; OJ Price BUS, EP*, GEO, PY; SG Price A, MTEC;

A Priest GEO, PY; FG Priestley HS, G, SOC; OG Procter GEO*, PE**, PY; AT

Ptycia C, H, S; R Puri A*, HS, H; SR Purver PE; M Quarless-Oates MA,

MTEC, P; AJ Quinn GL, MA*, P; A Qureshi B, C, MA; MH Qureshi C, EP, MF,

MA**, P*; S Qureshi B, C, MA; SK Qureshi B, C, PY; AM Rahim B, C*, H; AH

Rahman HS, LW, PY; S Ramaswamy B*, C*, MA**; T Ramesh C, EC*, MA; AR

Rasaq CS, MA, P; A Rasheed E, HS, H; CE Ratten BUS, EC, LW; JB Rawson

GEO; RE Raychaudhuri B*, EC*, EP*, MA*; AS Razzaq B, C, RS; RF Reddiough

C*, MA*, MUS, P*; MA Reed GOV, S; CM Reynolds B*, C, MA; CME Rhodes B,

E*, RS*; TJ Rhodes EL, EP, GEO*, H; A Riaz B, C, MA; EE Rice EC, EP*,

GOV, H; AB Richards EL, H, SOC; A Richardson C, MF, MA*; SA Ridsdale

GEO, P, S; MJ Rigate B, C, GEO; TS Ritchie B, C, PY; JR Roach B, EP**,

H, MA; KR Robb E/EL, HS; BA Roberts EL, E, SOC; OAS Roberts B, DRA**,

RS; TH Roberts C, P; HM Robinson EP**, F*, H**, MA**; JW Robinson GOV,

P, PY; SE Robinson EC; E Robson EP, H, PY; SE Rogers B*, C*, MA*; JM

Rolinson EC**, GOV**, H**, MA*; JAS Roque EC, EP, LW; ST Ross B, C, MA;

JWK Rouse EC*, MA*, P; KJ Rowe EC*, GEO, SOC*; FM Rowland B, C, PY; AM

Rowley B, C, E, EP; SU Rowlinson A*, MA, PY; MA Royston A, E/EL, EP, MA;

NM Ruane EC*, EP**, GEO, MA*; NE Rudd E/EL*, EP**, GEO*, PY; F Rudeforth

F, H, PY; SEB Rushby EC, G, H; KV Ruttle A**, B, DRA; NC Ryan B, C, S;

MF Sabir BUS, EL; SF Sadiq EL, E, LW; K Saiyed B**, C**, MA*; A Sajjad

B, C, E, MA; MH Sakha B, C, MA; MS Sakharkar C*, MA**, PY*; N Salik B,

C, PY; EG Sandom BUS, GOV, SOC; ZI Sandouk EC, E/EL, MA; F Saqib E/EL*,

EP*, LW*, SOC*; A Sarwar HS; S Sarwar BUS*, HS, SOC; AS Sattar B, C,

E/EL; MJ Saward EC, F*, MA*; HO Sawyer B*, C, GEO**; J Sayer C, EP**,

H*, MA; CJ Scott B, C, EP, GEO*; IK Scott B, C, PY; HJ Scott-Baxter

BUS*, EC**, GEO*; MH Senior GL; LT Sesum EC, LW, H; B Shackleton BUS,

EC, LW; MO Shaffique C, EC, PY; A Shafi B, BUS, C; L Shafi B, C, H*; I

Shahid EP, HS, LW, SOC*; SR Shahid B, C, MA; GB Shami-Inkindi B*, C*,

PY*; JJ Shannon B, EP**, MA, PY*; AR Sharif E**, MA*, PY**; MN Sharif

EP*, LW*, H*, RS; GM Shaw EL*, MUS, SOC*; YML Shaw B*, C, MA; EG Sheehan

BUS*, LW*, H; AA Sheffield BUS, EC; CD Ship E, H, PY; GF Shore E*, LW*,

GOV; TM Sidat B, C, MA; W Siddique B*, C*, MA*; HS Sidhu EC, LW, S**; LE

Sild EC*; BJS Simpson CS, MA, P; SY Simpson E/EL, EP**, PY, RS, SOC**; A

Sinkeviciute BUS*, EC, H; AL Siraj E*, H, RS; JM Sivah-Kachimba B, CS,

EP, MA; HJ Skinner H, MTEC, PY; LF Smalley CS, MA, PY; CD Smith B, C,

PY; CAN Smith E**, F, GOV, H*; CR Smith DRA*, MUS*, S; GM Smith CS, MA,

P; HG Smith FS; J Smith A*, GEO*, MA; MD Smith LW**, MA**, P*; MR Smith

LW*, H*, PY**; OK Smith LW, H, PY; EL Snee B*, C, PY**; KM Sohail B, C,

MA; RK Sohal EL, HS, SOC; CM Speak H*, PY, SOC; JH Spear B*, C*, EP, MA;

EJ Spencer C*, H, MA**; IL Spurr B, C, GEO**, PY; JLT Squire C*, EC, MA;

JR Stanbridge BUS, EC, GEO*; E Stead B*, GL, PY*; E Stead B*, GL*, PY**;

A Stenson EL, H, RS; CJ Stevenson BUS, GEO, PE*; LH Stewart B*, C*, MA;

AL Stirk C**, EC, MF**, MA**; MD Storey B*, C, EP**, H; O Strangeway

EC**, GOV, MA**; EBA Straw E, GL*, H; LK Strutt E**, MF**, H, MA**; BP

Stubbs GEO*, MA*, MUS*; SJW Stuffins A**, EL*, FS*; EV Sugden LW*, H*,

PY; A Sultan B, C, LW; C Suthers EP, MUS, PY; R Swan EC, E, PE; C

Sweeney E/EL, PY, RS; ER Sweeney EL**, E**, H, SOC**; AG Swift HS, PY,

SOC; NB Sygrove B, E*, H; EA Sykes LW, H, PY; IA Sykes E, EP, PY, S; SR

Sykes BUS**, EC*, MA**; A Tahroon BUS, EC, MA; MZ Tai B, HS*, PY; EF

Tait C**, MA*, P*, S*; LJ Tatchell A, BUS**, PY; ML Tate DRA, EC*, EL*,

LW*; BJ Taylor EC*, LW*, MA; CD Taylor C*, MA, P; DJ Taylor GEO, MUS,

MTEC; KA Taylor EP, LW, GEO, PY; KJ Taylor B, C, EC; LV Taylor EL, LW,

H; LC Taylor BUS, EC; MJ Taylor EL*, H*, SOC*; Z Tehseen B, C, H; A

Tereszkiewicz E/EL, LW*, H; JC Terrell B, C, EP**, PY; MJ

Thewlis-Kellett B, C, PY; PBL Thomas EC, GEO, SOC*; GK Thomas-Lockwood

BUS, EC, MA*; LJ Thompson EC**, G, H**, MA*; HM Thorn BUS, EP, F, H; LJ

Thornton MA; OJ Thornton A, E/EL, H; RE Thornton B, PE**, PY; NS Thorp

C, G, MA; EJ Thurlbeck E, LW*, H*; MA Tillotson EL*, SOC, S; FAD

Tinsdeall B**, C**, MA**, MUS**; L Todd B*, C, PY*; AT Tomaszewski CS*,

MA**, P; CL Townend C, E, GEO; GF Townend B, C*, HS*; JR Tranter CS, EC,

MA; JP Troughton H, MA, P; M Turki A, MA; JR Turnbull CS, MA*, P*; HJ

Turner EP*, F*, G**, MUS*; D Turner Doran DRA, HS; DNL Turpin E/EL*, H,

RS*; SA Turton EL, HS, S; SJ Tyas GEO, H, PY; A Umar A*, EL*, PY; HA

Unsworth EC*, H*, MA; AK Uppal EC*, H*, MA; BS Uppal BUS, PE, PY; MK

Uppal EC*, MA, S; HM Ur-Rehman E, EP, PY, SOC; HA Vadhia C, MA, P; S

Valimulla B*, MA, P; KL Verity C**, MF**, MA**, P*; RJ Vickerman B, C,

MA; SI Vickers B, H, MUS; AM Vinod B, C, MA; SN Wadsworth E, H, RS; S

Waheed C, HS*; J Wake A, E, PY; M Wake E*; TJ Wake BUS, EC, LW; FR

Waldron EC, GOV**, H; CI Walker E/EL, PY; EP Walker A*, MA, P; HS Walker

B, C, E/EL; JL Walker B, MA, P; LE Walker B, H, PE*; VS Walker A**, MA*,

P; SL Walsh B, PY, SOC*; EC Walton BUS**, E*, LW*, H**; KH Walton E,

MUS, PY; APR Warburton CS, MA*, P; CE Ward A*, PY, S; CD Ward B, MA; KM

Ward A**, F, PY; CS Warhurst DRA, MTEC, P; CI Warne B, EP, MA, PY; OJ

Warren A, GEO; J Warwicker EL*, MUS, PY; EN Wasyliw E/EL*, GEO, PE*;

TGRS Waterman C, H, P; EP Waters B, C, H; AJ Watson C, MA*, P; AC Watson

B, GEO*, MA; MR Watson C, H, MA; LCM Welsh C*, F*, MA*; IKE Wenham GEO,

G, S; EC Whalley McBrien EC*, E**, EP**, H*; EJ Whatmough B, C, RS; EJ

White B*, MA*, PE**; AJ Whittaker BUS, EC, MA; CR Whittell B, E, PY; AC

Whittington C, MF, MA**, P; DA Whitworth PY; S Wigglesworth-Littlewood

B**, C*, G*, MA*; ECL Wilde E, H, RS*; JE Wilde BUS, EL, FS; RS Wilde

A**, E*, MA*, S*; NMF Wilkins S; KA Wilkinson B**, C**, MA**; OF

Wilkinson B**, C**, MF*, MA**; BM Williams GEO, GOV, H; HV Williams

GOV**, H, SOC*; OAW Williams BUS, EC, EP, MA; LE Williamson A*, B, MA;

CR Wilson EL, GEO, SOC; IR Wilson E, EP, H*, SOC*; MK Wilson C*, MA**,

P; IF Windras E*, EP**, LW, H; TA Winter GOV*, H, SOC*; MJ Winterbottom

BUS**, LW*, H; BT Wnuk BUS, EP, MA; EE Womersley B, HS, PY; ED Wood BUS,

E; EB Wood EP, LW, GOV, H; EA Wood B, C, MA; EL Wood E, LW, S; JP

Woodall GEO*, GL, MA; AP Woolhead EL*, LW, PE; ES Woolhouse B**, C**,

MA*; EK Wright B, C, MA; SP Wyatt B, C, H; LK Wyke EC, E/EL, PY; ME Wynn

B**, C**, HS*; AV Yare B, C, MA; TM Yarwood BUS*, EC*, MA; EJ Young CS,

H, MA**, P; ZM Yousef B, C, EP, MA; N Youssefi B, C, PY; M Yusufzai B*,

C*, MA; SSK Zafar BUS*, EC*, H; A Zahid B, E*, EP*, PY; W Zahid B*, C*,

EP**, MA; N Zainab B, C, PY; MH Zaiq B*, C, MA, P; MZ Zaman B*, C*, MA;

MZ Zaman B, C, MA; QA Zaman C, EP*, MA*, P; SA Zammuto B*, C*, MA*; X

Zhang B, C, PY; M Zia B*, C*, MA.

KEY: A Art, AA Art and Craft, AB Arabic, AC Accounting, AD Art and Design, AAD

Applied Art Double Award, AL Ancient History and Literature, AM Applied

Mechanics, APP IT Applied Information Technology, AQB AQA Baccalaureate, AR

Archaeology, AS Applied Business, ASC Applied Science, B Biology, BH Human

Biology, BS Social Biology, BE Social and Environmental Biology, BLD Building

and Construction, BtHS BTEC Level 3 Diploma Health & Social Care, BtSP

Level 3 BTEC Sport, BUS Business Studies, C Chemistry, CL Classical Studies,

CM Communication Studies, CP Computing, CRM Creative Media, CS Computer Science,

CT Critical Thinking, CW Creating Writing, D Dutch, DN Dance, DR Dress, DRA

Drama, DS Domestic Science, DT Design and Technology, E English Literature, EG

Engineering, EL English Language, E/EL English Language and Literature, EC

Economics, ECB Economics and Business, EN Environmental Science, EP Extended

Project, ES Engineering Science, ET Electronics, F French, FA Fine Art, FF

Fashion and Fabric, FS Film Studies, FT Food Technology, G German, GA Graphic

Art, GC Graphical Communications, GED Geometric and Engineering Drawing, GEO

Geography, GK Greek, GL Geology, GR Graphics, GOV British Government and

Politics, H History, HA Ancient History, HC Hospitality and Catering, HE Home

Economics, HSLA Higher Sports Leader Award, HS Health and Social Care, I

Italian, IT Information Technology, JP Japanese, L Latin, LR Leisure and

Recreation, LW Law, M Mathematics (pure and theoretical mechanics), MG

Manufacturing, MA Mathematics (pure and applied mathematics), ME Media Studies,

MP Mathematics (pure), MS Mathematics (pure mathematics with statistics), MM

Mathematics (other mathematics papers), MF Further Mathematics (all variations),

MTEC Music Technology, MUS Music, P Physics, PA Performing Arts, PAN Panjabi,

PD3 Design Technology Produce Design, PE Physical Education, PH Philosophy, PM

Physics and Maths, PHO Photography, PO Polish, PS Political Studies, PU Public

Services, PY Psychology, Q General Studies, QE General Studies with pass in

Spoken English, R Russian, RM Resistant Materials, RS Religious Studies

(scripture), S Spanish, SA Applied Science, SC Science, SE Spoken English, SOC

Sociology, SPU Science for Public Understanding, SS Sports Studies, ST

Statistics, TH Theatre Studies, TT Travel and Tourism, TX Textiles Technology, U

Urdu, Z Zoology, FBUS French Business Studies.



STEP denotes Special University Entrance Paper.



bt = Btec



* Denotes grade A pass.



** Denotes grade A Star pass.



! Denotes pass in additional special paper.



† Denotes grade one in additional special paper.



‡ Grade A pass with one in special paper.



+ Denotes AS-level.



O Letters in brackets indicate passes at GNVQ