These are the results for A level students at Huddersfield New College.

The college in Salendine Nook said 43% of students achieved high grades of A*- B and 90% of BTEC students achieved this equivalent. They said these results are expected to help HNC maintain its position as one of the best performing 6th Form Colleges in the country.

Principal Angela Williams OBE said: “I am thrilled that once again our students have achieved their very best. The results they have achieved will open the doors to their future career ambitions, with many progressing to some unique and life changing career destinations. 2017 was an exceptional record breaking year for results, and we are delighted to have maintained these results in 2018 in a year where more students were entered for the new tougher linear A Levels.

"On behalf of everyone at HNC, I would like to congratulate our students on their amazing success – we hope they enjoy the remainder of their summer and we look forward to hearing more about their adventures and achievements after HNC!”

The full results

R Aaron H; K Abbas MA,PY; H Abdel-Jaber MS; O Adebowale SOC; A Afzal E; N Afzal FA*,GC*; A Ahmad B,C,MA; F Ahmed ME; A Aked FA,TH; M Akram B,C,PY; M Alecaut F,ME; R Aleena EL; K Ali MM; M Ali PY; A Alqadi FA; S Al- Shuraim B,C,EC; S Andrade B,LW; L Archer BUS,GC,MA; K Ashton PY; M Austwick MA,MA*; H Auty E,PY; D Aveyard MA; D Ayling ME; A Ayub ME,TX; Y Badat B,MM; T Badejo-Adegbenga E,SOC; A Bainton PY; L Ball PHO; I Ballantyne FA,TX**; S Barakin B,C; N Barker E/EL,FA*,GC; K Barnes LW,PY; J Barnett GC,PHO; A Barrett E,PY,SOC; S Barrington E/EL; F Barron BUS,FA; A Bates EL; Z Bates FA,PY; H Beever BUS,FA,ME; E Bellwood B; J Bennett PY; E Bentley LW; L Benton H,SOC,T; E Binns BUS; L Bisland CL,E/EL,RS; J Blackall H; M Bleasdale BUS; H Boden B*,PY**,SS**; K Bond E,T*,TX**; H Boothby MA; S Bouch E*,PY,T; E Bowden E**,EL,FS*; L Boyles PY; L Bradley MA,MUS*; V Bradley BUS,FA,PHO; E Braithwaite PHO; S Brearley B,PY; V Brearley TX**; H Breslin PY; M Brezina C,MA,P; S Briggs FA,PHO,PY; J Briones MA; P Broadbent LW; O Bromley EL,H,RS; H Brook BUS,EC,EL; J Brook PHO; F Brooks LW,SOC; J Brougham GC*,MM; C Brown FS,GOV,SOC; C Brown ME; C Buchanan RS*,TX; J Buck GC*,TX**; S Buckley CL,H,T; D Burton H,LW,MA; K Burton BUS,EC,PY; K Burton MA; R Burton MA,MA*,MF,P; M Cane BUS,MA; H Carabine-Tucker H*,T; S Carcas MA; J Carter E/EL,ME,PHO; E Chadwick TH; L Chamberlain FS,ME; A Chambers PY; L Chapman MUS,PY*,SOC*; H Chappell EC,MS; T Charles E,H; O Charlesworth EC; D Charlton FA; S Chaudhry EC,MS,PY; O Child PHO; C Chisholm CL,E,RS; L Clarke E,LW,LW*,PY; E Clarkson EL,ME*; D Clayton E/EL,ME; O Close MA*,P*; B Coffey CL,H; M Coldwell E,TH; K Collins FA,GC; A Copley BUS*,EC,PY; J Cordingley MS,PY; J Cornforth PY,SOC; T Costello BUS*; O Coukham FA,LW*,T; T Crank PY; W Crann B,C,RS; R Crossley BUS,MM; H Crowther E,FA,PHO; D Daley BUS,EC; G Daniel CL,LW,T; H Daoud B,C,MA; R Dickinson T; S Dixon ME; E Dodds ME,MUS; A Dolata FA; B Dolman MM,T; A Donaldson B,C,PY; T Douglas BUS,EC,T; B Downs GC,MM,PHO; E Dundon E,EL,TH; T Dunstan E; D Dutton- Brearley FS,ME,PHO; J Earnshaw ME,PHO; M Elliott E,H; H Ellis MA; J Evans EC; K Evans PHO; L Ewing E/EL,PY; G Eyles FA,ME; G Farmer CL,GOV; N Farook EL; H Fearnley GC; L Fisher B,T; T Flerin GOV,PY; M Fortune-Alexis E/EL,PY; C Fox C,MA,P; R France BUS,H; S France E,EL; H Fraser E/EL,FS; B Furze EL; T Gabriel- Fleary E**,EC,ME*; L Garside PY; M Ghoghawala C; R Gilbert FA*; A Gill GC,T; C Gledhill EL,H; O Grayson EL,FS**,H; A Green E/EL,PY,SOC; N Green BUS*,E/EL*,H; J Greenwood SOC; O Gromitt ME; Y Guz EL,PY,RS; F Hadfield PHO,T; N Hales GC*; Z Halsey E/EL,PY,SOC; O Hanson B,C; M Hare BUS,GOV; K Hargreaves CL,E/EL,ME; E Harrison E/EL**,PY; A Harrower BUS; E Hartley FA**,ME,TX**; G Hartley E/EL,PY,SOC; D Haughton- Smith LW*,PY; J Hellawell PY,SS; T Helliwell FS,MM; M Hemingway C,CL*,T*; L Hepworth B,PY*,SOC*; F Hinchliffe E/EL,TH; K Hinchliffe MA; A Hirst PY; J Hodkinson ME; A Holden E/EL,GOV; C Holdsworth E*,FS**,PHO**; C Holt BUS,E,FA; L Home H,PY,SOC*; O Hopson E/EL; S Hore EC*; M Horler B,PY; C Horn MA,P; J Howard EL; N Howard E,FA*,PY; L Huang EL,FA*,TX**; C Hughes BUS; E Hughes EL,ME,PHO; R Hunt EL,RS,SOC*; N Hussain E/EL,ME,SOC*; A Hutchinson EL,PY; B Ibberson FA,H; A Ingle BUS,EC,H; A Iqbal B,C,T; K Iqbal MA; S Iqbal BUS,EC,GC; H Jassal PY,SOC; D Jessop BUS,GC,PHO; B Jones E/EL,PHO; H Jones FA,PHO*; L Jones F*,FA,PY*; M Jones MA,MUS; C Joyce E/EL,PY; H Kagzi PY; H Kasuji E/EL; S Kaur EL,H,ME; Z Kaye FA,T,TX*; O Kearney ME,PY,TH; H Kelly PHO*; M Kendrick E,T; A Kennedy FA,ME,MS; H Khalid B,C; A Khan E; A Kimber BUS,MM,MS,MS*; O King GC,ME; O Kingston PHO,SOC; G Kinnaird ME; E Kinsey E/EL*,MA,MUS; R Kirkman- Thompson H; L Kirlew PHO; A Knight E/EL,PY,T; M Kola PY; M Kumari FS; L Lacey EL; J Lee FS,S*; D Lees EL; J Lees MA,P; Z Leonard LW*,MS,PY*; Y Lewis SOC; J Li BUS,EC; A Lister EL,ME,TH; S Livesey PHO,TH,TX; H Lockwood BUS*,PY*; N Lockwood GC; J Lodge BUS,SOC; A Long E/EL**,FS**,ME; Z Longbottom PHO; J Lucas BUS,PY; I Lucker ME; B Macfarlane E/EL,ME,TH; K Mahmood ME,PY,SOC; M Mahmood SOC; E Main PY; O Maksoud BUS,EL,LW; Y Maksoud MA*; R Mandunya SOC; S Marsden B,C,PY; J Marshall MA; A Martin B,MA,T; H Martin E,FS,TH; D Martina MS,PHO; I Masih E*,FS**,TH; R Mason FS,ME,PHO; A Matras PY,RS; A Mattu C; F May MM; A Maynard GC**; M Mazhar SOC*; J McCauley BUS,PY; E McDonagh EL,PY; I McEwen FA; C McNaughton- Brown FS,PHO,S*; R Mehmood PY; H Mellor MA,P; L Metcalf FA**,MA,TX**; J Metcalfe PY,SOC; J Michaels BUS,T; J Middleton GC*,PHO,PY; N Midgley CL,H; S Mightly BUS,SOC,T; A Miles FA**,GC**,ME*; J Mitchell FS,PY; M Mitchell ME,RS,SOC*; U Mohammed EL,GOV,RS; N Mohan BUS,PY,SOC; L Monaghan FA,PHO,SOC; G Moore EL,PY; F Moorhouse LW,LW*,RS,SOC; R Moreton-Wood MM; E Morris TX*; I Moss LW,SOC; T Moxom MA,P; O Moylan T; G Moyser E,LW*,PY*; M Muberuka ME; C Muringi E*,RS,SOC; M Murphy EL,H,RS; C Murray E/EL,TH; L Mysak B*,SOC**; K Naveed GOV; L Neill E/EL,GC; R Nesterovskyi B,C,MA; B Newsome E/EL,FS; F Neza BUS; B Nisbet E/EL,FA; Z Noor E/EL,FS; R North GC,H,PY; T O’Brien MM; J O’Grady PY*,SOC,T*; I O’Keefe LW; I Oldroyd C**,MA*,MA**,MF*,MF**; L Olutayo BUS,LW,PY; T Owen GOV,SOC; A Padden PHO; A Patel BUS,EC,PY; O Pennie FA*,H,TX**; G Perkins E,PY; C Phillips T; A Philp CL,E/EL,H; J Pickard PY; R Pickering B,PY*; R Pilling FA,H,LW; M Pitchford E*,H,PY*; E Plant EL; A Powell SOC; E Price CL**,GC**,H*; F Priestley B,C,H; R Priestley B,PY,SS; L Pusey-Parker E,GOV,LW; M Qureshi GC; F Ramsden PY; T Ramsden GOV,LW; A Rawlinson BUS,FA,SOC; P Rawson E/EL*,PY; A Raza B,BUS,PY; J Reeves EL,ME; R Rehill E/EL; T Rehman GC; J Reid BUS,T; D Revitt H,T; C Richardson B,PY; J Robb B*,C,CL; R Robb BUS*,SOC; K Roberts PY; N Roberts CL,E,RS; E Robinson H,PY,SOC*; J Robinson FS; G Roche MA,P,T; A Roebuck B,PY; W Rogers GC; C Rooke B,PY; O Roome E,H,PY; T Roome MS; I Rothwell GOV; J Rowan FS; T Ruck MM; P Rudge E,LW,PY; T Sacha BUS; T Said SOC; M Sajjad BUS,LW; L Saleem MA,MA*; A Samson PY,SOC; O Sarnecki PY; R Savage FA*,H; J Sayers EL,TH; W Schofield EC; K Scholefield FA,ME*,TX**; K Schorah H,MM; A Scoley PHO; C Scott H,ME; N Scott E/EL; H Scrimshaw E,LW,PY; T Scurrah LW,PY; X Seferi TX; A Seroka PHO; J Shaban EC,GOV,MA; V Shackleton PY,SOC,T; M Shahzad MA; L Sharland EL; B Sharp PY; L Sharp EL,LW,SOC; N Sharpe BUS,EC,MM; C Shaw PY; L Shaw B,PY; G Sherlock-Taylor H,SOC; L Shires B,SS; L Short BUS,GC*; A Sierant FS*,ME,TH; M Singh FA**,MA*,P; P Singh EC,MS; H Siswick EC; H Siwczak EC,GC*,SOC; N Skeldon CL,H,T; M Small F,GOV,T; B Smith PY,SS; E Smith E,PY; E Smith MA,P; F Smith EL; G Smith EL*,ME,PY*; J Smith PHO*; M Smith EL,H,PY; C Smith-Calvert BUS,MS,PY; L Smith-Edwards H,MS; F Spencer H,LW,PY; A Srouji BUS,EC*,MA; K Stansfield-Tyler FA,FS; F Staunton CL,PY; G Stead ME,TX**; L Stead E; C Stedmans F*,PHO**,PY*; E Stocks E/EL,FA; E Stokes ME; M Sunderland MM; C Sutcliffe BUS,EC,MA; L Swallow FA,PHO; T Swann PY,RS; S Swire EC,MA,MF; S Syed Syeda S*; B Syeda Syeda S*; J Szostak EL*,PY*,SOC*; T Tariq MM; B Taylor BUS,EC,MA; C Taylor E,EL,H; J Taylor S*; O Taylor F,LW**,PY**; I Terry PHO,T; Z Thomas PHO; J Thornton BUS,EC,MM; K Thornton FA,TX; C Thorpe ME,PHO; S Thorpe H,LW,PY; M Toqir PY; R Turner PHO; O Ugada EL,PY,SOC; M Uppal BUS,LW; A Wade ME; D Wadsworth C; P Wailes BUS,GC*,PHO; E Walker FA,SOC,T; G Walls BUS*,TX**; H Walsh B,PY,T; E Waring PY; L Whitaker MA,MA*,SS,T; B White FA*,SOC; E White MM,PY; L White PHO*,RS; M Whiteley E/EL**,H,T; C Whitelock B,PY,SOC; F Whitworth BUS,E,H; S Williams E,H,LW; A Wilson BUS; C Wilson MA,MA*,MF; R Wilson E/EL,H,ME*; K Wong MA; A Wood LW,PY; M Wood-Baguley EL,PHO; Z Woodhead PHO,PY,SOC; H Woodman GC; E Woodrow E; L Worrall BUS,MA,PY; T Worth B,C; H Wray LW,PY,RS; M Wright FS**,ME,TH; Z Youds PY.

KEY: A Art, AA Art and Craft, AB Arabic, AC Accounting, AD Art and Design, AAD

Applied Art Double Award, AL Ancient History and Literature, AM Applied

Mechanics, APP IT Applied Information Technology, AQB AQA Baccalaureate, AR

Archaeology, AS Applied Business, ASC Applied Science, B Biology, BH Human

Biology, BS Social Biology, BE Social and Environmental Biology, BLD Building

and Construction, BtHS BTEC Level 3 Diploma Health & Social Care, BtSP

Level 3 BTEC Sport, BUS Business Studies, C Chemistry, CL Classical Studies,

CM Communication Studies, CP Computing, CRM Creative Media, CS Computer Science,

CT Critical Thinking, CW Creating Writing, D Dutch, DN Dance, DR Dress, DRA

Drama, DS Domestic Science, DT Design and Technology, E English Literature, EG

Engineering, EL English Language, E/EL English Language and Literature, EC

Economics, ECB Economics and Business, EN Environmental Science, EP Extended

Project, ES Engineering Science, ET Electronics, F French, FA Fine Art, FF

Fashion and Fabric, FS Film Studies, FT Food Technology, G German, GA Graphic

Art, GC Graphical Communications, GED Geometric and Engineering Drawing, GEO

Geography, GK Greek, GL Geology, GR Graphics, GOV British Government and

Politics, H History, HA Ancient History, HC Hospitality and Catering, HE Home

Economics, HSLA Higher Sports Leader Award, HS Health and Social Care, I

Italian, IT Information Technology, JP Japanese, L Latin, LR Leisure and

Recreation, LW Law, M Mathematics (pure and theoretical mechanics), MG

Manufacturing, MA Mathematics (pure and applied mathematics), ME Media Studies,

MP Mathematics (pure), MS Mathematics (pure mathematics with statistics), MM

Mathematics (other mathematics papers), MF Further Mathematics (all variations),

MTEC Music Technology, MUS Music, P Physics, PA Performing Arts, PAN Panjabi,

PD3 Design Technology Produce Design, PE Physical Education, PH Philosophy, PM

Physics and Maths, PHO Photography, PO Polish, PS Political Studies, PU Public

Services, PY Psychology, Q General Studies, QE General Studies with pass in

Spoken English, R Russian, RM Resistant Materials, RS Religious Studies

(scripture), S Spanish, SA Applied Science, SC Science, SE Spoken English, SOC

Sociology, SPU Science for Public Understanding, SS Sports Studies, ST

Statistics, TH Theatre Studies, TT Travel and Tourism, TX Textiles Technology, U

Urdu, Z Zoology, FBUS French Business Studies.